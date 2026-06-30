Inhuman en Guatemala a 68 indígenas víctimas de la guerra civil

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Entre humo de incienso, flores y llanto, indígenas inhumaron este lunes las osamentas de 68 víctimas de la guerra civil en Guatemala, tras ser localizadas en fosas comunes en un poblado maya del oeste del país.

Los restos en pequeñas cajas de madera fueron exhumados entre 1998 y 2018, tras su hallazgo en cementerios clandestinos en un destacamento militar y aldeas del municipio de San Martín Jilotepeque, según la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR).

«Gracias a Dios (…) aquí podemos venirle a dejar una vela o una rama de flores y platicar con los restos de él», dijo a la AFP Norberta Martín, de 55 años, cuyo padre, Rubén, asegura, fue degollado por militares.

«Ya está en el cielo, tal vez intercediendo por cada uno de nosotros porque murió sin deber nada a nadie», agregó en el cementerio de la aldea Pacoj, rodeado de montañas.

Las víctimas vivían en tres aldeas de San Martín Jilotepeque y fueron masacradas en 1982 tras ser acusadas de pertenecer a los grupos guerrilleros de izquierda enfrentados con el gobierno, indicó el asesor de la AJR, José Silvio.

Guatemala fue escenario entre 1960 y 1996 de un conflicto que enfrentó a las fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros con saldo de al menos 200.000 muertos y desaparecidos.

Las osamentas, de las que medio centenar ya están plenamente identificadas, estaban almacenadas en una bóveda y ahora tienen una «inhumación digna» en nichos del camposanto, dijo Silvio.

El gobierno del presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, anunció recientemente un programa para buscar a unas 45.000 personas desaparecidas durante la guerra civil, que unirá esfuerzos de autoridades y familiares de las víctimas.

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