Inicia el período de inscripciones para las elecciones locales en Ecuador

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Quito, 2 ago (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador recibe desde este domingo las inscripciones para las elecciones locales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

El CNE recordó este domingo que las inscripciones se realizan «únicamente en línea» a través de su sistema informático, cuyo acceso es exclusivo para las organizaciones políticas y alianzas habilitadas.

El período de inscripciones concluirá a las 18:00 hora local (23:00 GMT) del próximo 17 de agosto.

Para este proceso democrático están habilitados 13.827.643 electores dentro y fuera del territorio nacional, que elegirán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales; 222 alcaldes; 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes.

Asimismo, 4.131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes, además de siete consejeros que integrarán el CPCCS.

La campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre. El CNE organizará 45 debates electorales obligatorios en las jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores, promoviendo así el voto informado de la ciudadanía a través de 21 debates de prefecturas y 24 de alcaldías.

El 26 de noviembre las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriana ejercerán su derecho al voto, mientras que los beneficiarios de voto en casa sufragarán el 27 de noviembre.

La jornada de votación general se desarrollará desde las 7:00 hora local (12:00 GMT) hasta las 17:00 (22:00 GMT) del domingo 29 de noviembre.

En el exterior, la votación se realizará desde las 09:00 hasta las 19:00 horas de acuerdo al uso horario de cada país.

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el pasado 27 de marzo el pleno del CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución estatal que alerta del posible impacto del fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos. EFE

sm/jrh