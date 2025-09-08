Inicia en Cuba la consulta ciudadana no vinculante en torno al nuevo Código del Trabajo

La Habana, 8 sep (EFE).- Cuba inicia este lunes un inusual proceso de consulta ciudadana sobre el anteproyecto de ley del Código del Trabajo, una iniciativa sin carácter vinculante para conocer las opiniones de los trabajadores sobre esta profunda reforma legal.

El texto, al que ha tenido acceso EFE, actualiza el marco normativo para incluir tanto al incipiente sector privado como para recoger los efectos de la tecnología en el empleo, del teletrabajo y la desconexión digital o las nuevas formas de cuentapropismo.

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales Ojeda, aseguró en redes que la formación política le presta a esta iniciativa «la máxima atención y apoyo».

De acuerdo con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, sindicato único), está previsto que todos los trabajadores puedan participar en esta consulta, lo que incluye al sector estatal, al no estatal, a las mipymes, a las cooperativas no agropecuarias, a los trabajadores por cuenta propia y los proyectos de desarrollo local.

El objetivo, recogió el diario Juventud Rebelde citando a la CTC, es que «todos puedan aportar, emitir opiniones, y contribuir al perfeccionamiento de este documento».

El periódico Trabajadores, de la CTC, habló de una «consulta imprescindible» y de «alta significación» porque supone «seguir haciendo revolución dentro de la revolución».

Está previsto que el Código del Trabajo sea discutido y aprobado en el período de sesiones de finales de año de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Legislativo unicameral) y una vez que reciba luz verde en el pleno del Comité Central del PCC previo.

La consulta, que se prolongará hasta el 30 de noviembre, arranca con la formación de grupos de entrenamiento para capacitar a las personas que guiarán este proceso, informó el diario oficial Granma.

Esta iniciativa, basada en reuniones en centros de trabajo y dirigida siempre por la CTC, pretende hacer llegar a los legisladores dudas, quejas y propuestas, pero no tiene carácter vinculante. EFE

