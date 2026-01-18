Inicia en Paraguay encuesta sobre alimentación que actualiza datos luego de 60 años

Asunción, 18 ene (EFE).- La primera etapa de la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición (ENAN) inició este domingo en Paraguay con el objetivo de actualizar los datos sociodemográficos sobre seguridad alimentaria y hábitos de consumo luego de 60 años, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspbs) dijo en un comunicado que impulsa esta encuesta con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La encuesta, en su primera fase, está dirigida a niños y adolescentes que iniciarán el año lectivo en instituciones educativas públicas que son beneficiadas con el ‘Programa Hambre Cero’, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno.

La objetivo es recolectar información «sobre aspectos sociodemográficos, seguridad alimentaria, hábitos de consumo de alimentos y nivel de actividad física», detalló la nota.

En la primera fase, que se extenderá hasta el 18 de febrero, los encuestadores visitarán ciudades centrales del país, como Itá, Limpio, Luque, San Antonio, Capiatá y Ñemby.

Después, se releva la información en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Ñeembucú y Canindeyú.

Uno de los componentes que medirá esta encuesta en Paraguay es la seguridad alimentaria, a través de la estimación del porcentaje de la población que tiene dificultades para acceder a una cantidad de alimentos inocuos y nutritivos suficiente para el crecimiento y desarrollo normales, así como para llevar una vida activa y saludable, refirió la FAO en su página web.

Las últimas encuestas de alimentación y nutrición realizadas en Paraguay datan de 1965 y 1976, según el despacho de Salud.EFE

