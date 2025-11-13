Iniciadas las votaciones en las cárceles de Ecuador, excepto en la de los 31 asesinatos

Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- La votación anticipada del referéndum del próximo domingo, impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se inició este jueves en 41 cárceles del país, todas excepto la prisión de Machala, de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, donde el pasado domingo fueron asesinados 31 reclusos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, indicó, durante la inauguración de estas votaciones, que la medida se tomó por «motivos de seguridad y en cumplimiento de recomendaciones técnicas».

En total, estaban habilitados para votar 9.078 reclusos sin condena firme, de los 36.616 presos que había en las prisiones hasta septiembre, pero solo lo harán 8.642, debido a la masacre que se produjo en la cárcel de Machala.

La madrugada del pasado domingo, integrantes del grupo criminal Sao Box recluidos en esa prisión asesinaron a cuatro miembros de Los Lobos, la banda delictiva más grande del país andino y que era su aliada. De ese enfrentamiento también resultaron heridas 34 personas.

Según el Gobierno, los presos hicieron esa revuelta en rechazo a los traslados que se hicieron desde el lunes hacia la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en un paraje de la provincia costera de Santa Elena.

La jornada de votaciones anticipadas continuará este viernes con el ‘Voto en casa’, en el que 597 personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75 % podrán sufragar desde sus domicilios bajo el resguardo de la Policía y las Fuerzas Armadas. EFE

