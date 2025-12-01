Inician construcción de fábrica ucraniana de combustible para misiles en suelo danés

Copenhague, 1 dic (EFE).- El primer proyecto conjunto de defensa en suelo danés entre Dinamarca y Ucrania dio un nuevo paso este lunes con el inicio de las obras de construcción de una fábrica que producirá combustible para misiles en Vojens, al sur de este país nórdico.

La planta está controlada por la firma ucraniana Fire Point, fabricante del nuevo misil ucraniano de largo alcance «Flamingo», y se espera que la producción comience a lo largo de 2026.

«Con la primera palada se asegura una producción estratégicamente importante tanto para Ucrania como para Dinamarca», dijo en un comunicado el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, que habló de un «paso significativo» en el apoyo danés a Kiev.

La llegada de la firma ucraniana se enmarca en el acuerdo firmado hace dos meses entre ambos gobiernos para establecer empresas de defensa conjuntas en Dinamarca, para el que este país ha destinado 500 millones de coronas (67 millones de euros).

El anuncio del proyecto fue realizado en septiembre pasado, coincidiendo con la visita a Dinamarca del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que mantuvo entonces una reunión con los líderes de los países nórdicos y bálticos. EFE

