Inician la novena jornada de búsqueda de tres españoles desaparecidos en Indonesia

Labuan Bajo (Indonesia), 3 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia retomaron este sábado la novena jornada del operativo que trata de encontrar a los tres españoles desaparecidos tras el hundimiento de un barco el 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo, en el que falleció otra española y dos sobrevivieron.

La misión de hoy se apoya en el uso de cuatro equipos de sonar para tratar de detectar los posibles restos de la embarcación turística en el fondo marino cerca de la isla de Padar, la última localización conocida de la nave antes de zozobrar.

«Si el radar señala unos posibles restos, saltamos al agua y lo confirmamos de manera visual», arengó a un grupo de buzos el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión, Asfan Sulhasan.

Un equipo de siete buzos zarpó a bordo del barco de BASARNAS KN Puntadewa, que rastrea desde la superficie parte del área acotada y que sirve como nave nodriza para la misión, desde el puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordinan parte del despliegue.

Personal implicado en el operativo declaró a EFE que el plan para este sábado es rastrear una zona en la costa donde en días previos se encontraron escombros, incluidas cuerdas, chalecos salvavidas y almohadas, que pertenecían al barco siniestrado.

Familiares de los desaparecidos acudieron, como cada jornada, al puerto de Labuan Bajo -puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo, una de las joyas turísticas del archipiélago- para agradecer el esfuerzo a los equipos y desearles suerte.

El operativo de búsqueda discurrirá al menos hasta el domingo, el tiempo de prórroga que decidieron el jueves las autoridades, abiertas a una nueva extensión en el caso de localizar la nave.

Ubicar el pecio es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas mantienen la hipótesis de que los cuerpos de los desaparecidos, un adulto y dos menores, podrían estar atrapados en su interior.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre de 2025 (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. EFE

