Inician preparativos para la boda de Taylor Swift en Madison Square Garden, según medios

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Nueva York, 30 jun (EFE).- Los preparativos para la boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce han comenzado, según medios locales, que señalan que el evento podría reunir hasta a un millar de personas en hasta dos jornadas de celebración en el Madison Square Garden de la Gran Manzana.

Los actos comenzarían el jueves por la tarde con un primer evento de unos 100 invitados, según las cadenas ABC y CBS, que citan fuentes conocedoras del asunto, y continuarían el viernes con un cóctel previo a otra celebración.

La fiesta del viernes se prolongaría hasta la madrugada del sábado, en vísperas del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, un periodo en el que Nueva York prevé una elevada afluencia de visitantes, agregan.

Las mismas fuentes apuntan a que la pareja ha mantenido un alto nivel de hermetismo sobre los detalles del evento, por lo que no está claro si el acto del jueves correspondería al enlace propiamente dicho o a un ensayo previo a la celebración del viernes.

En ambos eventos estará prohibido el uso de celulares para los invitados y el personal, de acuerdo con las fuentes, que aseguraron a ABC de que la empresa organizadora obtuvo permisos para cerrar las calles 31 y 33, que rodean al Madison Square Garden, mientras tengan lugar los eventos.

Estará prohibido el paso tanto de vehículos como de peatones y se colocarán carpas para evitar que el público vea cuándo llegan los invitados y cuándo salen del lugar, según las cadenas.

El interior del recinto, según estas informaciones, habría sido adaptado para la ocasión con una decoración de estilo jardín y elementos escenográficos de gran tamaño.

También se habrían registrado movimientos logísticos en los alrededores del pabellón con camiones de equipos identificados con etiquetas de ‘Garden Party’.

En el plano gastronómico, la cantante habría seleccionado menús inspirados en restaurantes de su preferencia, aunque no han trascendido detalles concretos sobre la oferta culinaria.

Lo que sí se conoce, según el portal TMZ, es que la pareja eligió el Madison porque les ofrece garantías de seguridad y no tiene ventanas.

Asimismo, se menciona que el diseño del vestido de novia podría haber sido encargado a la firma Monse, dirigida por Laura Kim y el diseñador dominicano Fernando García, aunque se espera que la cantante use varios atuendos.

Kim y García diseñaron varias de las piezas que Swift usó en su gira ‘Eras’.

Entre los invitados se ha mencionado a los cantantes Sombr y Benson Boone y a la modelo Karlie Kloss, y podrían actuar Stevie Nicks, Tim McGraw, amigos de Swift, e incluso se ha mencionado el nombre de Paul McCartney.

Al margen, la seguridad será extrema. De acuerdo con TMZ, los invitados deberán firmar un acuerdo de confidencialidad electrónico y cada invitación tendrá una marca de agua.

La boda coincide con los actos de celebración de la independencia del país, a lo que se suma la llegada de numerosos visitantes por el Mundial de fútbol. EFE

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