Iniciativa ‘La cancha que nos une’ busca proteger a niñez a través del fútbol en Ecuador

2 minutos

Quito, 10 jun (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Fundación de las Américas (Fudela) despliegan ‘La cancha que nos une’, una iniciativa para proteger a la niñez a través del fútbol.

La iniciativa promueve entornos seguros, fortalece la convivencia pacífica, impulsa el bienestar emocional, la crianza positiva y previene la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes, señalaron en un comunicado.

Se implementará en comunidades vulnerables de las provincias de Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Pichincha y Sucumbíos, e impulsará activaciones comunitarias que permitirán a niños, niñas, adolescentes y familias reunirse de forma segura para disfrutar de partidos de la Copa Mundial de Fútbol y participar en actividades recreativas.

«El partido más importante no se juega en una cancha ni en un estadio. Se juega cada día en la vida de los niños y niñas. Por eso, a través del deporte y el juego, queremos construir espacios seguros donde puedan crecer protegidos, desarrollar sus talentos y soñar con un mejor futuro», afirmó Arturo Romboli, representante de Unicef.

Por su parte, Verónica Escobar, presidenta ejecutiva de Fudela, sostuvo que «el fútbol es más que un deporte. Es una herramienta que transforma la cancha en un entorno en el que se forma en valores y habilidades para la vida a niños, niñas y jóvenes, con una visión de futuro. El balón, es una de las herramientas más potentes de desarrollo: previene, integra, transforma».

Además, Unicef y sus aliados adelantan la campaña ‘Reconecta con tu infancia’, una invitación a recordar aquellos momentos, juegos y experiencias de la infancia, y reflexionar sobre la importancia de actuar hoy para que los niños, niñas y adolescentes en Ecuador puedan crecer con bienestar, protección y oportunidades.

En el marco de esta iniciativa, Unicef anunció una alianza con la selección ecuatoriana de fútbol, que se sumará a la difusión de la campaña y las activaciones durante el Mundial. EFE

sm/jrh