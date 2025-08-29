Iniciativa solidaria recolecta 400 toneladas de comida para ganado tras fuegos en Portugal

2 minutos

Lisboa, 29 ago (EFE).- Más de 400 toneladas de alimentos para ganado han sido distribuidas en Portugal como parte de una iniciativa solidaria para ayudar a los afectados por la ola de incendios rurales que ha asolado el país en las últimas semanas, informó este viernes la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP).

El secretario general de la CAP, Luís Mira, explicó a EFE que fue una iniciativa en la que participaron varias asociaciones agrícolas y particulares, también del archipiélago luso de Azores.

«Lo que hicimos fue crear una ola de solidaridad para apoyar a los agricultores que tenían animales y perdieron todo el pasto, y ya hubo una respuesta rápida de todo el país», celebró Mira.

La CAP no maneja cifras del impacto de los incendios rurales en el sector agroalimentario, pero alertó de que no dan por cerrada esta crisis.

«Estas situaciones de altas temperaturas, baja humedad y vientos superiores a 30 kilómetros por hora, (la regla de) los tres 30, la meteorología dice que es posible que ocurran todavía, por lo menos una o dos veces antes de que acabe el verano. Veremos. Tenemos que estar atentos», indicó.

Sobre las medidas anunciadas por el primer ministro portugués, Luís Montenegro, Mira consideró que todavía no han sido reglamentadas, por lo que hay que dar margen al Gobierno para que las explique, pero señaló que podrían dejar de lado a organizaciones que trabajan en el terreno.

El Ejecutivo aprobó la semana pasada en un Consejo de Ministros extraordinario un documento con 45 medidas destinadas a respaldar y mitigar el impacto de las llamas, que incluyen ayudas para la alimentación familiar, asistencia a las empresas directamente afectadas y apoyos excepcionales a los agricultores para compensar los daños, incluso a través de gastos no documentados, hasta un importe máximo de 10.000 euros.

Según datos preliminares del Gobierno, los fuegos rurales provocaron daños superiores a los 30 millones de euros en el norte de Portugal. EFE

cch/lmg/acm