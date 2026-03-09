Inicio en Londres de juicio contra Gerry Adams por denuncias de víctimas del IRA

afp_tickers

2 minutos

Gerry Adams, histórico dirigente del partido nacionalista norirlandés Sinn Féin, enfrenta desde este lunes en Londres un juicio impulsado por tres víctimas de atentados del Ejército Republicano Irlandés (IRA), que lo señalan como uno de los responsables.

El exlíder político norirlandés, de 77 años, que siempre negó haber tenido un papel dentro del IRA, deberá declarar esta semana en este juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, que durará hasta el 17 de marzo.

Los tres demandantes resultaron heridos en atentados cometidos en Inglaterra, que dejaron tres muertos entre las décadas de 1970 y 1990, durante el periodo conocido como el conflicto norirlandes, llamado «The Troubles» (Los problemas) en Reino Unido.

Los denunciantes son John Clark, herido en el atentado contra el tribunal del Old Bailey en 1973; Jonathan Ganesh, en los Docklands de Londres en 1996; y Barry Laycock, en el centro comercial Manchester Arndale en 1996.

Los tres acusan a Adams de ser «directamente responsable» de ciertas decisiones del IRA entre 1973 y 1996 y de haber «actuado con el objetivo de ejecutar un plan para bombardear el territorio británico».

Las víctimas reclaman una libra esterlina (1,34 dólares) simbólica como indemnización por daños y perjuicios.

«No tuve ninguna implicación, directa ni indirecta», escribió Adams en febrero en el periódico norirlandés Andersonstown News, denunciando una «campaña de demonización».

«Por primera vez, comparecerá ante un tribunal inglés para ser interrogado por las víctimas sobre su presunto papel durante la campaña terrorista del IRA», subrayó el abogado de los demandantes, Matthew Jury.

El conflicto norirlandés duró 30 años y causó unos 3.500 muertos, hasta la firma de los Acuerdos de Viernes Santo en 1998, en los que Adams fue uno de los negociadores.

El conflicto enfrentó a nacionalistas republicanos – principalmente católicos y favorables a la reunificación de Irlanda – y a unionistas, en su mayoría protestantes, partidarios de permanecer en Reino Unido.

Adams asumió el liderazgo del Sinn Féin en 1983, cuando era considerado el brazo político del IRA.

La campaña de atentados del llamado IRA provisional en Reino Unido causó la muerte de más de 100 personas.

Con el tiempo, el Sinn Féin – que defiende la reunificación de Irlanda – se convirtió en un partido político y su vicepresidenta, Michelle O’Neill, es la jefa el gobierno norirlandés desde principios de 2024.

cla-pmu/psr/meb