Inmigración de EEUU alcanza la cifra más alta de detenciones en un mes en la era Trump

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 jul (EFE).- Las autoridades migratorias estadounidenses arrestaron en junio a más de 43.000 extranjeros, la cifra más alta bajo la Administración del presidente Donald Trump, una marca que va en camino de ser superada en julio, si se sostiene el ritmo de detenciones diarias, según estadísticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El mes pasado, el ICE detuvo a 39.563 personas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestó a 3.575 extranjeros para un total de 43.138 detenidos bajo custodia de las autoridades migratorias, el mayor número en el año fiscal 2026, que comenzó en octubre pasado.

El récord de detenciones, revelado en un informe del ICE este lunes, responde a las nuevas metas impuestas por la Casa Blanca, que busca elevar las cifras de deportaciones para cumplir la promesa hecha por Trump en la campaña presidencial.

Los arrestos en julio siguen la tendencia del mes pasado, con un promedio diario de 1.593 extranjeros puestos bajo custodia por agentes del ICE y CBP, de acuerdo a los datos hasta el 11 de julio, cuando se registraron 16.213 detenciones.

Si el promedio de arrestos continúa el mes de julio, el número de detenciones se acercaría a los 50.000 inmigrantes arrestados en un mes.

No obstante, los agentes aún estarían lejos de lograr las 2.000 detenciones diarias que ha puesto como meta la Casa Blanca, según tres funcionarios conocedores citados por The New York Times.

Una de las fuentes, que pidió el anonimato, señaló al rotativo que no estaba claro cuánto tiempo podría mantenerse ese ritmo.

Los operativos se han incrementado nuevamente en las grandes urbes, pero han desatado una ola de protestas, tras la muerte de dos inmigrantes baleados por los agentes: Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años, que murió el 7 de julio en Houston (Texas), mientras que el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26, falleció seis días después en Biddeford, Maine.

Un tercer inmigrante, un mexicano que había llegado al país con una visa, falleció el pasado 14 de julio al ser atropellado por un camión en una autopista de Florida, cuando huía de un operativo migratorio. EFE

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