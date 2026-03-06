Inmigración de EEUU arresta a una periodista colombiana que trabaja para Univision

Miami, 6 mar (EFE).- Agentes armados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestaron a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien trabajaba en Nashville Noticias y Univision 42, pese a estar casada con un ciudadano estadounidense, según denunciaron este viernes su marido y uno de los medios.

Oficiales en varios vehículos detuvieron el miércoles a Rodríguez mientras viajaba en su auto, con el logotipo de Nashville Noticias, junto a su esposo, Alejandro Medina III, según indicó en un comunicado dicho medio hispano del sureño estado de Tennessee, donde tiene más de 800.000 seguidores en Facebook.

El marido denunció que su esposa «se encuentra detenida después de haber sido arrestada por ocho agentes armados», quienes alegaron que la mujer debía presentarse a dos citas, pero la carta de uno de los citatorios no aparecía en el sistema y no pudo presentarse a la otra por la tormenta que azotó a EE.UU. este invierno.

Por ello, la defensa legal de la colombiana presentó una petición ante la Corte Federal para argumentar que su detención viola la Cuarta Enmienda de la Constitución por haberse realizado sin orden de arresto y sin evidencia de que representara un riesgo de fuga, como argumenta ICE.

«En estos momentos les pido oraciones por mi esposa y nuestra familia y les agradezco a ustedes, la comunidad, el apoyo que nos brindan mientras manejamos esta injusticia que resulta de un sistema fragmentado», manifestó su marido, quien abrió una petición en Go Fund Me para recaudar fondos para su defensa.

Rodríguez, quien ahora está en un centro de detención, es licenciada en periodismo por Colombia, donde trabajó por años en diversos medios antes de unirse a Nashville Noticias en 2022.

El arresto de Rodríguez ocurre tras la deportación en octubre del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido en junio de 2025 en Georgia mientras cubría una protesta contra el presidente Donald Trump y las redadas migratorias, pese a identificarse como prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su último informe semestral sobre EE.UU., ha documentado que, “en su segundo mandato como presidente, Donald Trump ha emprendido ataques directos contra los medios nacionales, impulsando una avalancha de demandas y ataques retóricos, y envalentonando a agencias federales”. EFE

