Innovación debe llegar de manera oportuna a pacientes, afirma la farmacéutica Roche Pharma

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Ciudad de México, 15 jul (EFE).- “El tiempo es vida. Un día o un mes de retraso puede hacer una gran diferencia para un paciente”, afirmó Patrick Eckert, nuevo líder de Roche Pharma para América Latina, al resumir uno de los principales desafíos que enfrenta la región en materia de acceso a la innovación en salud.

Bajo la premisa de que la innovación no termina con el desarrollo de un nuevo medicamento, sino cuando éste llega de manera oportuna a los pacientes, el directivo aseguró que acelerar el acceso a terapias innovadoras será una de las principales prioridades de la compañía en América Latina.

El reto no es menor. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que, pese a los avances registrados en los últimos años, en la Región de las Américas persisten problemas de exclusión y de acceso a servicios de salud de calidad, especialmente entre las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Aunque América Latina ha avanzado en la incorporación de nuevos tratamientos para pacientes, las diferencias en el acceso siguen siendo uno de los principales desafíos para los sistemas de salud.

“Hay todavía un gran sentimiento de injusticia. Si vives en un país de América Latina tienes que esperar algunos meses más para tener acceso a una innovación que ya está disponible en Estados Unidos o Europa. Nuestro trabajo es convencer a los sistemas para que ese tiempo se reduzca y, ojalá, desaparezca”, afirmó en entrevista para EFE el directivo.

A pesar de esas brechas, consideró que la región atraviesa un momento favorable para impulsar cambios mediante una mayor colaboración entre gobiernos, industria y profesionales de la salud.

“Hay una ambición grande de traer innovación a la región y también un entorno con más apertura para dialogar sobre cómo hacerlo posible”, señaló.

Con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica y tras dirigir la operación de Roche en Brasil, Eckert asumió el 1 de junio la dirección de Roche Pharma para América Latina para dar continuidad a la estrategia regional y acelerar los avances logrados.

“No vengo a cambiar lo que funciona bien. Quiero dar continuidad a lo que ya se viene construyendo, pero también cuestionarnos qué podemos hacer mejor y cómo podemos avanzar más rápido para que los pacientes tengan acceso a la innovación”, sostuvo.

El reto no es innovar, sino llegar a tiempo

Para Eckert, el desafío ya no consiste únicamente en desarrollar nuevos medicamentos, sino en reducir el tiempo que transcurre desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

Entre las prioridades de su gestión figura impulsar nuevos modelos de financiamiento, el uso de datos para mejorar la planeación de los sistemas de salud y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para reducir las desigualdades en el acceso.

A su juicio, contar con información sobre el número de pacientes, costos y resultados permitirá construir sistemas de salud más sostenibles.

“Esa información ayuda a tomar mejores decisiones”, dijo.

Añadió que la responsabilidad de la industria no termina con la disponibilidad de un medicamento, sino que debe extenderse a toda el recorrido asistencial del paciente.

Colaboración para ampliar el acceso

El líder de Roche consideró que los principales desafíos de los sistemas sanitarios latinoamericanos -como las restricciones presupuestarias, la regulación y el acceso a tratamientos- requieren un diálogo permanente entre todos los actores y soluciones adaptadas a la realidad de cada país.

“La diferencia está entre una empresa que viene solamente a vender un producto y una empresa que primero escucha cuál es la problemática del sistema de salud para construir soluciones junto con él”, afirmó.

En ese sentido, señaló que desarrollar modelos de financiamiento sostenibles será determinante para ampliar el acceso a la innovación en la región.

“Tenemos que trabajar juntos para encontrar soluciones que derriben las barreras de acceso y ofrezcan una mejor vida a los pacientes y sus familias. Ese es nuestro propósito”, concluyó. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Roche para la difusión de este contenido.