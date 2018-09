La experiencia en Oregon constituye un buen augurio, ya que los votantes toman cada vez más en consideración las recomendaciones del CIR. Algo que quizá no obedezca únicamente al hecho de que el posicionamiento del CIR es el producto de una reflexión bien informada, sino también al de que el grupo de ciudadanos elegidos por sorteo resulta mucho más representativo para el conjunto de la colectividad, que las instituciones los partidos o las organizaciones que representan intereses comerciales.

Democracia directa Suiza tras los pasos de Oregon Sonia Fenazzi, texto Kai Reusser, infografía 28 de marzo de 2018 - 11:00 ¿Cómo hacer aún más democrática ... la democracia directa suiza? Involucrando a ciudadanos comunes elegidos por sorteo en un proceso deliberativo previo a las votaciones. Un proyecto de investigación probará en Suiza una práctica implementada en Oregon y que busca también contrastar propuestas populistas. Titulado ‘Una teoría no populista de la democracia directa’, el proyecto financiado por el Fondo Nacional de Investigación está dirigido por Nenad Stojanovic. Defensor convencido de la democracia directa, el politólogo explica que no quiere limitarse al terreno teórico. Este artículo es parte de #DearDemocracy, la plataforma swissinfo.ch sobre democracia directa. Con su grupo de investigadores, el profesor pretende experimentar concretamente “una innovación vinculada a la democracia directa con un potencial no populista”. Se trata de un modelo aplicado en el estado de Oregon (EE UU) desde 2010: la ‘Citizens’ Initiative Review’ (CIR) literalmente, ‘Evaluación de la Iniciativa Ciudadana’. Involucra a ciudadanos comunes en el proceso de formación de opinión sobre los temas sometidos a votación popular. Un modelo que se ajusta particularmente bien al sistema suizo de democracia directa que es similar al de la entidad norteamericana. Más confianza en la ciudadanía que en la autoridad Al final del procedimiento de información y debate, el CIR redacta una declaración que presenta los hechos clave y las principales razones para votar a favor o en contra del objeto en cuestión. La declaración se incluye en el folleto de explicación oficial, distribuido a todos los electores de Oregon con el material de votación. Los estudios en Oregon han demostrado que cada vez más personas “tienen más confianza en la información proporcionada por estos grupos de ciudadanos que en las de las autoridades”, señala Alice el-Wakil. La doctoranda en Teoría Política de la Universidad de Zúrich y el Centro para la Democracia de Aararu (zda) sigue la evolución del CIR en el estado estadounidense e insta a Suiza a inspirarse en él para mejorar la calidad de su sistema. Más igualdad y más información Si bien considera que la democracia directa suiza ofrece buenas herramientas de participación, la politóloga también señala puntos críticos. “La inclusión, que es uno de los principios fundamentales de la democracia, es parcial en Suiza y las tasas de abstención son altas”. Otro punto delicado es la información: “para los ciudadanos a menudo es difícil formarse una opinión en torno a cuestiones complejas sobre las que deben votar. Además, hay problemas de desinformación y noticias falsas que circulan también durante las campañas para los referéndums”, agrega. Merced a esas debilidades, la investigadora cree que es interesante para Suiza explorar innovaciones democráticas, como el CIR de Oregón, que permite la inclusión de ciudadanos comunes en discusiones y deliberaciones. “Gracias al sorteo, prevalece el principio de igualdad y, por lo tanto, se convoca a personas que generalmente no están involucradas”. Al mismo tiempo, esos espacios de discusión permiten aportar nueva información, tanto al público en general como a las autoridades. La politóloga enfatiza que este proyecto “tiene la doble ventaja de experimentar con un espacio deliberativo y mejorar los procedimientos democráticos que ya existen en Suiza. Estoy encantada con este experimento: sin duda será apasionante”. La experimentación debe comenzar el próximo año y efectuarse en dos comunas durante dos votaciones. Aún está en etapa preliminar, pero en los primeros contactos, Nenad Stojanovic ha recibido señales alentadoras del cantón de Ginebra. En virtud de que en la Universidad de Ginebra dictará cátedra a partir del semestre de otoño, por un período de cuatro años, el investigador considera natural “empezar a probar allí las aguas”. Nenad Stojanovic busca ahora la primera comuna dispuesta a convertirse en pionera. Al igual que en Oregón, los ciudadanos (unos veinte) que compondrán el grupo de trabajo serán elegidos por sorteo entre los miembros del registro electoral. Siempre calcando el modelo del estado norteamericano, formarán parte del grupo los expertos y una persona mediadora. El trabajo durará cinco días y al final el grupo emitirá su posición. A diferencia de Oregon, la recomendación del ‘CIR Ginebra’ no podrá ser incluida en el folleto oficial con las explicaciones que se envían a todo el electorado con el material de votación. “Para poder hacerlo, sería necesario modificar la ley sobre el ejercicio de los derechos políticos, que es muy precisa sobre la documentación”, explica Nenad Stojanovic. El folleto de CIR, por lo tanto, se distribuirá por separado. Verificación del impacto “Tras la votación, efectuaremos una encuesta representativa en la comuna para medir el impacto. El interés de este procedimiento, de hecho, no es simplemente la deliberación del grupo elegido, sino también la observación del efecto. Es importante que el resultado de la discusión no termine en nada”, enfatiza el profesor de Ciencias Políticas. La experiencia en Oregon constituye un buen augurio, ya que los votantes toman cada vez más en consideración las recomendaciones del CIR. Algo que quizá no obedezca únicamente al hecho de que el posicionamiento del CIR es el producto de una reflexión bien informada, sino también al de que el grupo de ciudadanos elegidos por sorteo resulta mucho más representativo para el conjunto de la colectividad, que las instituciones los partidos o las organizaciones que representan intereses comerciales. Por el pueblo, contra el populismo Nenad Stojanovic espera que este modelo despierte interés en todo el país e inyecte nueva vida a la democracia directa helvética. “Si este modelo se introdujera un día en Suiza, a todos los niveles, permitiría la elección por sorteo de mil ciudadanos cada año, que se ocuparían de los asuntos públicos durante una semana, aprenderían cómo funcionan las instituciones y comprenderían la complejidad del asunto. Facilitaría también a todos los ciudadanos votar y motivarlos a hacerlo”. De los estudios realizados bajo este modelo también se desprende que entre los grupos de ciudadanos que participan en el CIR, durante el proceso de información y discusión las propuestas populistas pierden terreno. Entonces, al final de los cinco días de trabajo, son rechazadas por la mayoría, indica Nenad Stojanovic. Su esperanza es poder demostrar en Suiza que este sistema fortalece la soberanía popular y al mismo tiempo cierra la puerta al populismo. Mientras tanto, Nenad Stojanovic y Alice el-Wakil comenzarán su labor de convencimiento esta misma tarde: presentarán sus tesis sobre el tema durante una conferencia pública en la Universidad de Lucerna.