La farmacéutica suiza, un gigante económico ante nuevos desafíos globales

Las dos torres de Roche fotografiadas con un dron en Basilea en 2021. Keystone / Gaetan Bally

La industria farmacéutica es uno de los principales motores del crecimiento y empleo en Suiza. Sin embargo, las presiones procedentes de Estados Unidos y el auge de nuevos actores podrían alterar el equilibrio del sector y cuestionar su posición en la escena internacional. Análisis.

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1- Un sector que emplea a más de 50.000 personas en Suiza

2- Uno de los mayores contribuyentes al crecimiento económico

3- Motor de innovación en Suiza

4- La farmacéutica promueve las exportaciones

5- Roche y Novartis, dos gigantes globales con sede en Suiza

6- La farmacéutica suiza sigue siendo una de las más competitivas, aunque la competencia se intensifica

7- Estados Unidos sigue liderando el sector mientras China acelera su ascenso

1- Un sector que emplea a más de 50.000 personas en Suiza

En 2023, cerca de 350 empresas operaban en la industria farmacéutica suiza, según la Oficina Federal de EstadísticaEnlace externo (OFS).

La inmensa mayoría desarrolla actividades a escala internacional. Entre ellas figuran gigantes mundiales del sector bajo control suizo, como Novartis, Roche o Sandoz, así como las filiales helvéticas de competidores extranjeros como Pfizer, Takeda o AstraZeneca.

Las grandes compañías siguen siendo minoría: casi seis de cada diez empresas farmacéuticas son microempresas que emplean a menos de diez personas.

Desde el auge del sector a mediados de los años noventa, el número de trabajadores ha aumentado en más de 30.000 personas. En la actualidad, más de 56.000 personas empleadas trabajan en la industria farmacéutica, principalmente en grandes multinacionales.

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Además, el sector genera alrededor de 250.000 puestos de trabajo indirectos, según un estudio publicado en 2024 por el instituto BAK EconomicsEnlace externo por encargo de Interpharma, la organización que agrupa a las principales empresas de la rama.

Se trata, además, de una mano de obra altamente cualificada: el 67 % de las personas empleadas en el sector cuenta con estudios superiores, frente al 45 % de la media nacional.

2- Uno de los mayores contribuyentes al crecimiento económico

Tras un cuarto de siglo de crecimiento continuo, el valor añadido de la industria farmacéutica descendió ligeramente en 2022 y 2023, los últimos años en los que existen datos disponibles. Aun así, el sector representó el 6 % de la riqueza generada en el país, lo que lo convierte en la cuarta actividad económica más importante de Suiza, por detrás del comercio mayorista, el sector inmobiliario y la administración pública.

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Si se incluye el valor añadido indirectoEnlace externo, estimado en 30.000 millones de francos, BAK Economics calcula que toda la cadena de valor de la industria farmacéutica genera cerca de uno de cada diez francos producidos en el país. Sectores como la maquinaria industrial o la construcción se benefician directamente de las inversiones realizadas por las farmacéuticas.

3- Motor de innovación en Suiza

Según datos publicados por la OFSEnlace externo (Oficina Federal de Estadística) en 2025, la industria farmacéutica fue el sector que más inviertió en investigación y desarrollo (I+D) en Suiza: cerca de 5.500 millones de francos en 2023, es decir, casi un tercio de los aproximadamente 18.000 millones invertidos por el conjunto del sector privado ese año.

En términos relativos, Suiza es, con diferencia, el país de la OCDEEnlace externo donde las empresas farmacéuticas destinan una mayor proporción de recursos a la I+D. La media de los países desarrollados miembros de la organización se sitúa en torno al 8 %.

4- La farmacéutica promueve las exportaciones

Los productos farmacéuticos —especialmente los sueros y las vacunas— constituyen la segunda categoría de mercancías más exportada por Suiza, solo por detrás del oro. En 2025, el país vendió al exterior productos farmacéuticos por valor de más de 100.000 millones de francos, lo que representa cerca del 22 % del total de las exportaciones.

Es también el sector que genera los mayores superávits comerciales del país: casi 35.000 millones de francos el año pasado.

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En 2024, al igual que en años anteriores, Suiza fue el segundo exportador mundial de productos farmacéuticos, por detrás de Alemania y por delante de Estados Unidos.

5- Roche y Novartis, dos gigantes globales con sede en Suiza

Más allá de la enorme importancia que tiene la industria farmacéutica para la economía nacional, Suiza sigue siendo una potencia mundial en el sector, una posición que debe en gran medida a Roche y Novartis.

La facturación de ambas multinacionales con sede en Basilea ha aumentado en los últimos años, pasando de unos 49.000 millones de dólares en 2020 a alrededor de 57.000 millones en 2025, lo que les permite mantenerse entre las diez mayores compañías del mundo según el portal especializado Drug Discovery & DevelopmentEnlace externo.

No obstante, Roche y Novartis han perdido posiciones en esta clasificación. En 2020 ocupaban respectivamente el segundo y el tercer puesto.

Entre 2024 y 2025 ambas cedieron una posición, aunque no por un deterioro de sus resultados, sino por el extraordinario crecimiento de Eli Lilly. El fabricante estadounidense de varios medicamentos superventas contra la obesidad pasó en apenas un año del noveno al primer puesto, elevando su facturación de 45.000 millones de dólares en 2024 a 65.000 millones en 2025.

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Roche y Novartis siguen figurando también entre los líderes mundiales en innovación, según el informe anual de CitelineEnlace externo sobre I+D farmacéutica. Entre 2025 y 2026, Roche ascendió del segundo al primer puesto de la clasificación. Novartis perdió dos posiciones, superado por AstraZeneca y Sanofi, aunque continúa entre las compañías de referencia del sector.

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Seis medicamentos suizos —cuatro de Novartis y dos de Roche— figuran entre los cincuenta fármacos con mayores ventas del mundo en 2025. Novartis es el segundo fabricante con más moléculas presentes en este «top 50», empatado con Pfizer.

El Ocrevus de Roche, destinado a neurología e inmunología, y el tratamiento cardiovascular Entresto, de Novartis, fueron los medicamentos suizos más vendidos, con ingresos respectivos de 8.400 y 7.800 millones de dólares.

Sin embargo, siguen lejos del récord que ostenta Keytruda, el tratamiento oncológico de Merck, cuyas ventas rondaron los 32.000 millones de dólares en 2025.

La clasificación refleja asimismo la rápida transformación del panorama farmacéutico y la revolución que suponen los análogos del receptor GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y favorecer la pérdida de peso.

Ozempic y su producto asociado Wegovy, ambos de Novo Nordisk, así como Mounjaro, de Eli Lilly, volvieron a registrar algunas de las mejores cifras de ventas en 2025. Por su parte, Zepbound, también de Eli Lilly, protagonizó el mayor crecimiento del año, pese a que ni siquiera figuraba en la clasificación de 2024.

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Al mismo tiempo, las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para repatriar la producción industrial están obligando a los dos gigantes suizos a replantear su estrategia en Estados Unidos, una situación que podría perjudicar a la industria farmacéutica helvética.

Novartis y Roche han anunciado inversiones multimillonarias para ampliar su capacidad productiva al otro lado del Atlántico. Algunas voces expertas temen que este giro estratégico provoque una erosión del empleo, la facturación y la innovación en Suiza, especialmente en la región de Basilea.

6- La farmacéutica suiza sigue siendo una de las más competitivas, aunque la competencia se intensifica

Suiza figura cada año entre los tres primeros puestos del Global Industry Competitiveness IndexEnlace externo (GICI), elaborado por BAK Economics para medir la competitividad internacional de la industria químico-farmacéutica. En la edición de 2025 ocupa la tercera posición, por detrás de Estados Unidos y de Irlanda.

El informe destaca que la Confederación obtiene resultados muy sólidos en las cuatro dimensiones analizadas —«Rendimiento», «Posición de mercado y capacidad operativa», «Innovación y liderazgo tecnológico» y «Calidad del emplazamiento»— y no presenta debilidades significativas.

El estudio considera asimismo que la industria farmacéutica suiza dispone de la mejor ubicación empresarial del mundo, además de niveles muy elevados de productividad y un crecimiento robusto.

Lo que sí se ha deteriorado es su posición comparativa frente a otros países, especialmente en innovación. Otros países han reducido con rapidez la distancia que les separaba de Suiza, entre ellos Dinamarca —que comparte el tercer puesto—, Países Bajos o Reino Unido.

7- Estados Unidos sigue liderando el sector mientras China acelera su ascenso

Estados Unidos continúa siendo el polo farmacéutico más competitivo del mundo, gracias sobre todo a su sólida posición de mercado y a su extraordinaria capacidad de innovación.

El país sigue dominando ampliamente la investigación y desarrollo farmacéuticos a escala global. Según Citeline, alberga más del 40 % de las sedes centrales de las empresas que desarrollan nuevos medicamentos. Sin embargo, su peso relativo ha disminuido en los últimos años.

¿La razón? El espectacular crecimiento de la I+D farmacéutica en China, que ya ocupa el segundo puesto mundial. Cerca del 20 % de las empresas innovadoras del sector tienen actualmente su sede en territorio chino, frente al 5 % registrado en 2017.

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Como consecuencia, la cuota del grupo de países europeos al que pertenece Suiza se ha reducido hasta el 7 % en 2026, frente al 13 % que representaba apenas un año antes.

La misma tendencia se observa si se analiza el lugar donde se desarrollan efectivamente los medicamentos. También en este ámbito Estados Unidos encabeza la clasificación, con más del 50 % de todos los fármacos en desarrollo. No obstante, esa proporción ha descendido desde el 56 % registrado en 2021.

Paralelamente, la participación de China ha pasado del 18 % en 2021 a más del 30 % en 2026. En comparación, algo menos del 7 % de los medicamentos en desarrollo se gestan en Suiza, una proporción que se mantiene estable año tras año.

Los grandes mercados, como Estados Unidos y China, están aplicando «estrategias muy agresivas para atraer investigación, producción e inversiones», señalaba en enero de 2026 Annette Luther, presidenta de ScienceindustriesEnlace externo, la asociación nacional de las industrias química y farmacéutica.

Frente a otros países que reaccionan con gran rapidez a las transformaciones globales, «Suiza parece menos hambrienta de competencia», advertía la experta. A su juicio, los fundamentos de la economía helvética siguen siendo sólidos, pero será necesario un nuevo impulso estratégico para preservar la competitividad del país.

Revisado por Virginie Mangin. Texto y gráficos adaptados del francés por Carla Wolff.

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