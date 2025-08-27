¿Podrán los fondos millonarios de Arabia Saudí encontrar el secreto de la salud eterna?

Serie Longevidad , Episodio 4: En materia de investigación, la longevidad biotecnológica es una de las áreas menos financiadas debido al desafío que supone conseguir la aprobación de los medicamentos y el elevado riesgo de que este proceso fracase, lo que desmotiva a las grandes farmacéuticas y a las organizaciones proveedoras de subvenciones académicas. Pero Arabia Saudí podría estar arrojando un salvavidas a este sector.

Durante casi una década, el biólogo molecular Johan Auwerx buscó con ahínco inversores que respaldaran su teoría de que la urolitina A -un compuesto natural producido por las bacterias intestinales al consumir alimentos como granadas o nueces- era la clave de un envejecimiento saludable.

En 2016, la revista Nature publicó un estudioEnlace externo llamado «La urolitina A estimula la mitofagia», un trabajo dirigido por Auwerx, profesor de metabolismo energético en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), que demostró que la urolitina es capaz de estimular la mitofagia, un proceso que elimina las mitocondrias dañadas o viejas de las células, ayudando a preservar la función muscular a medida que las personas envejecen. Después de seis semanas de pruebas, los ratones que recibieron inyecciones diarias de urolitina A corrían más rápido y distancias más largas en una cinta de correr. Los gusanos que recibieron el tratamiento vivieron 45% más.

Auwerx consiguió subvenciones y pequeñas rondas de financiación que le permitieron cubrir el costo de algunos ensayos a pequeña escala con personas, pero fue mucho más difícil conseguir los millones que necesitaba para realizar los ensayos clínicos a gran escala que exigía la urolitina A para ganar la credibilidad científica que podía convertirle en una verdadera herramienta usada por los profesionales de la salud.

¿Por qué escribimos este artículo? Hace siglos que se buscan los secretos de la longevidad. Los enormes avances de la última década en la ciencia del envejecimiento y en tecnologías como la inteligencia artificial hacen pensar que estamos a punto de lograr un gran avance. Así pues ha surgido un nuevo movimiento en favor de la longevidad, con la aparición de clínicas y empresas en muchas partes del mundo, como Arabia Saudí, Estados Unidos y Suiza, que ofrecen pruebas sofisticadas, terapias novedosas y un mundo de promesas. Suiza ha sido un actor clave en la búsqueda de la eterna juventud desde hace siglos, cuando gente de todo el mundo acudía a experimentar los poderes curativos de sus baños termales. Clínicas de bienestar, grupos científicos, inversores y empresas farmacéuticas suizas han hecho avanzar el campo de la longevidad. Sin embargo, ¿hasta qué punto la última moda en longevidad es pura propaganda y buen márquetin? ¿Podemos realmente alargar nuestra vida y por qué queremos hacerlo? Este artículo forma parte de una serie que investiga la creciente tendencia de la longevidad y el papel de Suiza en ella. Encontrará todos los artículos y vídeos al final de este artículo.

«En el campo del envejecimiento, el problema es que nadie realiza ensayos clínicos rigurosos porque nadie está en disposición de invertir en productos naturales», explica Auwerx a Swissinfo. «Esto ha abierto espacio para que exista mucha pseudociencia, lo que genera una mala imagen para el campo del envejecimiento y complica todavía más la obtención de fondos».

Pero las perspectivas de Auwerx y de otras personas investigadoras dedicadas a la longevidad a nivel mundial hoy reciben el espaldarazo de una fuente de financiación inesperada: Arabia Saudí. En 2018, el príncipe heredero Mohammed bin Salman anunció que crearía la primera fundación global destinada al desarrollo de terapias para prolongar una vida saludable. Tres años más tarde vio la luz la Fundación Hevolution, que con un presupuesto de 1.000 millones de dólares anuales (800 millones de francos suizos) se ha convertido en la segunda principal fuente de financiación mundial para la gerontología, que estudia los mecanismos biológicos del envejecimiento.

Desde principios del 2025, la Fundación Hevolution, basada en Riad, cuenta en su equipo ejecutivo con grandes talentos de la ciencia y de la industria biotecnológica mundial, y su panel científico ya ha canalizado 400 millones de dólares a subvenciones, asociaciones e inversiones que apoyan el trabajo de una comunidad científica de 250 personas alrededor del mundo.

Suiza ha sido una de las beneficiarias de estos fondos, que han llegado a empresas y profesionales de la investigación. Las cuatro primeras inversiones que la fundación destinó a firmas emergentes incluyeron a Vandria, basada en Lausana, que se especializa en el desarrollo de tratamientos para enfermedades relacionadas con la vejez, un trabajo que se basa en los hallazgos de Auwerx sobre la mitofagia. Vandria ha recibido fondos de Hevolution, pero también de Dolby Family Ventures y ND Capital como parte de una ronda de financiación de tipo serie A que le permitió recaudar 30,7 millones de dólares.

Timeline, otra de las empresas en la que participa Auwerx, comercializa la urolitina A como un suplemento. Su trabajo la ha colocado como una de las 40 semifinalistas del XPRIZE Healthspan, un concurso a nivel global que tendrá una duración de siete años y que busca desarrollar terapias para restaurar y rejuvenecer en al menos 10 años las funciones musculares, cognitivas e inmunológicas de personas de entre 50 y 80 años. Hevolution es la principal patrocinadora de esta iniciativa, a la que destinó 40 millones de dólares de los 101 millones que otorgará al final este premio.

«El envejecimiento es la crisis del cambio climático para la biología humana», dice el médico y empresario formado en Estados Unidos William Greene, director de inversiones de Hevolution. «Vivimos más años, pero no con más salud. De hecho, el número de años que vivimos con enfermedades crónicas que nos debilitan se ha acelerado y se agudiza aunque vivamos más tiempo». La falta de financiación a gran escala destinada a comercializar las innovaciones de la biología del envejecimiento implica que «quien quiera generar un impacto real en el mundo puede conseguirlo en este campo», añade Greene.

El déficit de financiación

La decisión de Arabia Saudí de erigirse como figura fundamental en el ámbito de la longevidad es parte de un esfuerzo más amplio por diversificar su economía y depender menos de los combustibles fósiles.

En 2016, el segundo principal país productor de petróleo en el mundo lanzó el plan Visión 2030, que busca convertirle en líder mundial en los ámbitos de la salud, las energías verdes, la tecnología y el deporte.

Como parte de VisionEnlace externo, Arabia Saudí, que carece de experiencia en la industria farmacéutica, aspira a convertirse en un centro biotecnológico de referencia en el Oriente MedioEnlace externo en 2030 y en un referente global en 2040. Aunque cumplir con este objetivo supone un gran reto en áreas como la investigación oncológica, en donde Estados Unidos y Europa le llevan una gran ventaja, la historia es muy distinta en materia de longevidad, que ha sido un campo en donde el financiamiento ha escaseado.

El presupuesto otorgado por el Instituto Nacional del Envejecimiento (NIA en inglés) de Estados Unidos -principal fuente mundial de fondos para la investigación del envejecimiento- casi se triplicóEnlace externo, al pasar de 1.600 millones de dólares en 2016Enlace externo a 4.400 millones de dólares en 2024. Pero del monto total, 2.600 millones de dólares se destinaron a la investigación del Alzheimer y otras áreas de la neurociencia. Así que la biología básica del envejecimiento solo recibió 400 millones de dólares. Estos datos palidecen cuando se les compara con los 47.000 millones de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos que financian al NIA.

Aunque el Gobierno suizo ha apoyado múltiples proyectos de investigación relacionados con el envejecimiento, es un tema que no le ha merecido aún la creación de un Centro Nacional de Competencia en Investigación especializado, un instrumento de financiación clave para reforzar la investigación estratégica en áreas que son consideradas de importancia nacional.

La longevidad atrae, no obstante, algunos fondos privados. Las empresas que buscan aumentar la esperanza de vida saludable o desarrollar medicamentos sustentados en la biología del envejecimiento recibieron 8.490 millones de dólares en 2024, según el más reciente informe anualEnlace externo de Longevity Technology, una plataforma en línea que analiza las inversiones del sector. Este monto duplicó largamente a los 3.820 millones de dólares que se invirtieron en 331 proyectos en 2023, pero son fondos que aún lucen como una gota en el océano cuando se les compara con la financiación que reciben otros rubros de la biotecnología, que según este informe sumaron 90.000 millones de dólares en 2024.

Contenido externo

El dilema de la longevidad

Muchas razones explican la escasa financiación en este sector. Por ejemplo, la complejidad del propio proceso de envejecimiento. Las empresas tradicionales y emergentes que han sido apoyadas por capitales multimillonarios en el desarrollo de medicamentos y tratamientos antienvejecimiento no han podido lograr sus objetivos.

«Simplemente, una de las principales razones que explican que los capitales y las grandes farmacéuticas se resistan a apostar por la longevidad es que la tasa de éxito que han tenido los fármacos que surgen en este campo es reducida», dice Mikka Cabral, consultora sénior de Alcimed, empresa dedicada a la asesoría en la gestión de sectores de innovación.

«Mientras más ambiciosas son las ideas, más complicado es encontrar personas que inviertan», asegura Marc P. Bernegger, empresario suizo cofundador de Maximon, empresa de productos para la longevidad y organizador en Gstaad de una conferencia anual que convoca inversionistas interesados en invertir en este sector. Añade que algunas empresas dedicadas a la investigación ni siquiera utilizan la palabra longevidad porque temen apagar el interés de los capitales de riesgo.

Otro factor que impacta negativamente es la carencia de vías regulatorias para la aprobación de los fármacos antienvejecimiento en Estados Unidos, que siendo el principal mercado farmacéutico del mundo no tiene clasificado al envejecimiento como una enfermedad que sea tratable con medicamentos. Por lo tanto, no es posible obtener reembolsos de los sistemas médicos estatales, lo que complica la obtención de ventas millonarias y retornos sólidos para las inversiones. El marco regulatorio es claro, debe mostrarse que existe una enfermedad y diseñarse un ensayo clínico, explica Sergey Jakimov, socio fundador del fondo de capital riesgo LongeVC, dedicado a la longevidad. «La gente ha estado invirtiendo en tesis brillantes sobre la cura del envejecimiento. Es una idea estupenda, pero no funciona así para los capitales de riesgo».

Esta situación ha llevado a la ciencia que investiga la longevidad a reorientar sus esfuerzos hacia el descubrimiento de nuevos compuestos para atender las enfermedades que aparecen con la edad, ya que ofrecen un perfil más rentable. Por ello, los potenciales avances en la ciencia básica que estudia lo que ocurre cuando envejecemos y las investigaciones sobre productos naturales como la urolitina A -que no gozarían de patentes protegidas durante varios años- lo tienen muy difícil para hallar financiación de largo plazo.

¿Bienvenido el recién llegado?

La llegada de Arabia Saudí al campo de la longevidad le ha dado el impulso que le hacía falta. «Lo que ha hecho Hevolution no tiene precedentes. No teníamos ninguna iniciativa dispuesta a comprometer más de 1.000 millones de dólares en longevidad», dice Jakimov.

La fundación también se ha destacado por el enfoque que posee. No ha concedido subvenciones para la investigación de enfermedades específicas, que es lo más común en este campo, se ha enfocado en cambio en la biología básica del envejecimiento y en el descubrimiento de soluciones prácticas para retrasar o prevenir múltiples enfermedades.

En materia de inversiones, busca que las empresas que están en su primera etapa sean más atractivas para las grandes farmacéuticas y los capitales de inversión, asumiendo una buena parte del riesgo e invirtiendo a plazos más largos que la mayoría de los fondos de capital de riesgo y de capital privado.

«Podemos asumir riesgos técnicos con prudencia. Realmente queremos explorar la biología y la medicina experimental, y sabemos que esto supone invertir en una fase más temprana de lo que posiblemente resulta conveniente para las inversiones de capital de riesgo medio», dice Greene. Una parte de las subvenciones también se está reservado para la comunidad científica saudí, con objeto de desarrollar la experiencia nacional en biotecnología.

«La biotecnología no supone solo competir con San Francisco y Cambridge. Está floreciendo también en otros sitios y no hay razón para que no pueda lograrlo en sitios en donde hay talento, ambición y buena ciencia, y eso incluye a Arabia Saudí», añade Greene.

Los fondos de Arabia Saudí han sido muy bien recibidos en diferentes ámbitos, pero también tienen detractores. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch han manifestado su preocupaciónEnlace externo por los abusos en materia de derechos humanos, la represión de la prensa y otras restricciones a la libertad de expresión que existen en este país. Muchas personas que charlaron con Swissinfo afirman que estos temas les preocupan y aseguran que tuvieron en cuenta este factor antes de participar en Hevolution.

«Hablamos de las fuentes de financiación en general, pero incluso de muchos fondos (de capital de riesgo) desconocemos los nombres de los socios comanditarios y la procedencia del dinero», afirma Klaus Dugi, director general de Vandria. «Queremos destinar los fondos que recibimos a cubrir las necesidades médicas no satisfechas y queremos ayudar a los pacientes a vivir mejor».

A pesar de que Hevolution optó por un perfil muy visible al principio, en los últimos meses se ha mantenido en silencio. La última convocatoria que hizo para postular por las subvenciones que otorga fue publicada en su sitio web en octubre del 2024.

En la víspera de la publicación de este artículo, fuentes bien informadas dijeron a Swissinfo que la Fundación Hevolution está viviendo cambios internos que podrían impactar el desembolso de las subvenciones que concede. Consultado al respecto, un portavoz de la fundación aseguró que la institución «trabaja en los procesos internos de elaboración de presupuestos, y el tiempo que dedica a ello puede suponer un desafío para quienes dependen de nuestros apoyos». Pero añadió que trabajan intensamente para operar con agilidad. La fundación mantiene su «visión de prolongar la vida saludable» y reitera su compromiso de apoyar vía subvenciones e inversiones a quienes «incentiven la investigación independiente y espíritu emprendedor», añadió por escrito.

El portavoz detalló que eso es parte del «proceso interno anual de administración y gobernanza». Pero algunas fuentes sugieren que la demora en la aprobación y desembolso de las subvenciones podrían deberse a las turbulencias que ha vivido la financiación de la investigación biomédica en Estados Unidos. Al inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump recortó el presupuesto de los NIH, afectando a miles de subvenciones, entre las que se incluían muchas ligadas al envejecimiento.

Hevolution financia instituciones con base en Estados Unidos que también reciben fondos de los NIH, incluidos el Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento y la Facultad de Medicina Albert Einstein.

Si la fundación saudí diera marcha atrás después de tantas promesas supondría un severo revés para la investigación en torno a la longevidad.

«Sucede con frecuencia que las iniciativas relacionadas con el envejecimiento inician con un gran ímpetu y después se apagan. Espero que este no sea al caso».

Información adicional de May Elmahdi-Lichtsteiner.

Editado por Nerys Avery. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas / Carla Wolff.

