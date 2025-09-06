The Swiss voice in the world since 1935

Inquietud en Alemania por la liberación del principal sospechoso en el caso Maddie McCann

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Las autoridades judiciales alemanas expresaron su preocupación ante la inminente liberación del principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, al que consideran «peligroso».

Los investigadores creen que Christian Brueckner, de 48 años, asesinó a la niña de tres años en Portugal en 2007. Pero este caso, que dio la vuelta al mundo, sigue sin resolverse. 

Brueckner está en prisión en Alemania por haber violado a una estadounidense de 72 años en 2005 en Portugal.

Al no disponer de pruebas suficientes para presentar cargos en el caso de la niña Madeleine McCann, conocida como Maddie, los investigadores se encuentran impotentes ante la inminente salida de Brueckner de prisión, prevista el 17 de septiembre. 

El fiscal jefe del caso, Christian Wolters, dijo en una entrevista con AFP que cree que Brueckner sigue siendo «peligroso».

Según dijo, un experto psiquiátrico que lo evaluó recientemente concluyó que «es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales».

«No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, debemos suponer que reincidirá», afirmó Wolters.

Los fiscales solicitaron que Brueckner lleve una tobillera electrónica y deba informar a las autoridades de su lugar de residencia, pero la justicia no ha tomado aún una decisión al respecto.

Pero incluso si aceptan esto, será «básicamente un hombre libre», afirmó Wolters, que teme que se vaya de Alemania.

Brueckner niega estar implicado en el caso de McCann, que desapareció de la habitación del hotel donde pasaba vacaciones con sus padres cuando ellos cenaban en un restaurante cercano.

fec/fz/meb/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR