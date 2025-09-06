Inquietud en Alemania por la liberación del principal sospechoso en el caso Maddie McCann

afp_tickers

2 minutos

Las autoridades judiciales alemanas expresaron su preocupación ante la inminente liberación del principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, al que consideran «peligroso».

Los investigadores creen que Christian Brueckner, de 48 años, asesinó a la niña de tres años en Portugal en 2007. Pero este caso, que dio la vuelta al mundo, sigue sin resolverse.

Brueckner está en prisión en Alemania por haber violado a una estadounidense de 72 años en 2005 en Portugal.

Al no disponer de pruebas suficientes para presentar cargos en el caso de la niña Madeleine McCann, conocida como Maddie, los investigadores se encuentran impotentes ante la inminente salida de Brueckner de prisión, prevista el 17 de septiembre.

El fiscal jefe del caso, Christian Wolters, dijo en una entrevista con AFP que cree que Brueckner sigue siendo «peligroso».

Según dijo, un experto psiquiátrico que lo evaluó recientemente concluyó que «es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales».

«No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, debemos suponer que reincidirá», afirmó Wolters.

Los fiscales solicitaron que Brueckner lleve una tobillera electrónica y deba informar a las autoridades de su lugar de residencia, pero la justicia no ha tomado aún una decisión al respecto.

Pero incluso si aceptan esto, será «básicamente un hombre libre», afirmó Wolters, que teme que se vaya de Alemania.

Brueckner niega estar implicado en el caso de McCann, que desapareció de la habitación del hotel donde pasaba vacaciones con sus padres cuando ellos cenaban en un restaurante cercano.

fec/fz/meb/mb