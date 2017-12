Derechos de autor

Ordenador de oro Igor Petrov 23 de noviembre de 2017 - 09:00 El ‘Prime Mini 3 Gold’ cuesta un millón de francos, un producto fabricado por la empresa ‘Prime Computer’, con sede en San Gallen. Técnicamente, se trata de una mini PC estándar que funciona con Windows, de 32 gigas de RAM, un disco duro de 2000 Go y un procesador Intel-Core-i5. Lo singular de este producto es la caja que la contiene, fabricada con cerca de 7 kilos de oro de 18 quilates. El cliente puede personalizar su computadora, por ejemplo, remplazando el botón de encendido con un diamante. El producto está dirigido a la clientela de los países del Golfo. La primera edición del producto se limita a diez ejemplares. La mitad del precio de venta se dirigirá a obras caritativas en Suiza.