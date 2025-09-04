The Swiss voice in the world since 1935

Inseguridad en Haití lleva a Curazao su duelo de eliminatorias mundialistas ante Honduras

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- Las selecciones de Haití y Honduras iniciarán el viernes el camino en busca del boleto al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos países, junto con Costa Rica y Nicaragua, integran el grupo C de las eliminatorias de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Debido a la inseguridad por la situación política y social que vive Haití, el partido contra Honduras se jugará en Curazao, en un estadio con capacidad para 10.000 espectadores.

Haitianos y hondureños llegan a su primer duelo reforzados con algunos de sus mejores futbolistas que juegan en el exterior.

Los ‘catrachos’, dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda, llegaron el miércoles a Curazao con el objetivo de sumar los primeros tres puntos ante un rival que «en los últimos tiempos ha crecido mucho», dijo a periodistas el centrocampista Edwin Rodríguez.

«Es una eliminatoria que comienza con muchos sueños, con muchos deseos por parte de nosotros», enfatizó Rodríguez antes del viaje a Curazao.

Entre los ‘legionarios’ de Honduras figuran Anthony ‘Choco’ Lozano, quien juega con el Santos Laguna mexicano, y Luis Palma, del Lech Poznan polaco.

El equipo de Haití cuenta con internacionales como Martin Expérience que juega con el Nancy francés, y Frantzdy Pierrot, del AEK Atenas griego.

Después del partido contra Haití la selección de Honduras regresará a Tegucigalpa a preparar el juego contra Nicaragua, el próximo martes.

El país que finalice en el primer lugar se clasificará directamente al Mundial 2026; el segundo irá a la repesca.

– Alineaciones probables:

Haití: Johnny Placide; Carlens Arcus; Martin Expérience, Nancy Markhus, Jean-Kévin Duverne; Leverton Pierre, Christopher Attys, Danley Jean Jacques, Théo Michel; Frantzdy Pierrot y Fabrice-Jean Picault. Entrenador: Sébastien Migné (FRA).

Honduras: Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Getsel Montes, Marcelos Santos, Andy Nájar; Deybi Flores, Edwin Álvarez, David Ruiz, Luis Palma; Romell Quioto y Anthony Lozano. Entrenador: Reinaldo Rueda (COL).

Árbitro: Pierre-Luc Lauziere, de Canadá.

Estadio: Ergilio Hato en Willemstad, de Curazao.

Hora: 20.00 local (00.00 GMT). EFE

gr/adl/cmm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR