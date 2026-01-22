Inseguridad y dependencia militar extranjera, desafíos del presidente de R.Centroafricana

Jean-Fernand Koena

Bangui, 22 ene (EFE).- El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, reelegido para un mandato de siete años tras validar este lunes el Consejo Constitucional su triunfo en las elecciones del 28 de diciembre, enfrenta el reto de responder a la inseguridad persistente y la dependencia del país de apoyo militar extranjero.

«La seguridad siempre ha sido nuestra prioridad», declaró Touadéra tras conocerse el dictamen del Consejo Constitucional sobre los comicios, denunciados como fraudulentos por la oposición.

«Hicimos nuestra parte con la ayuda de nuestros aliados, pero no es suficiente. Continuaremos nuestros esfuerzos. Este es un desafío que debemos superar sin reservas. Cumpliremos esta promesa porque para eso nos eligió el pueblo», aseguró el mandatario, en el poder desde 2026.

En la capital del país, Bangui, jóvenes, expertos y representantes de organizaciones civiles expresan dudas sobre las perspectivas económicas y de seguridad, claves para el futuro de una población mayoritariamente joven.

«El presidente es elegido y nos dicen que es una opción para la estabilidad, lo entiendo. Pero esta estabilidad no siempre se puede lograr dependiendo de Rusia o Ruanda», declara a EFE Saint Joseph Yangue, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Bangui.

«Hoy enfrentamos muchos desafíos de seguridad. Para mantener la paz, contamos con la (misión de paz de la ONU) Minusca, nuestros aliados rusos y los ruandeses. Eso es mucho para este país», añade Yangue.

Desde finales de 2012, la RCA vive una guerra civil intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo y la seguridad continúa dependiendo del apoyo internacional a través de la Minusca y acuerdos con Rusia y Ruanda.

En 2021, Bangui solicitó la ayuda del Gobierno ruandés, que desplegó fuerzas especiales para proteger instituciones clave, además de su contingente en la fuerza de paz de la ONU.

Mercenarios rusos

Además, centenares de mercenarios rusos del Grupo Wagner han llegado a la RCA desde 2018, cuando Moscú y Bangui firmaron un acuerdo bilateral de cooperación militar, según investigaciones de expertos de la ONU.

Wagner protege al Gobierno de Touadéra contra los rebeldes a cambio de lucrativas concesiones mineras, si bien organizaciones pro derechos humanos y organismos internacionales han acusado a esos mercenarios de abusos y asesinatos entre la población centroafricana.

Sin embargo, «el Ejército es el brazo secular de un país y no puede depender de la ayuda indefinidamente», advierte a EFE Édouard Yamalé, analista financiero y experto en seguridad.

«La seguridad -apunta Yamalé- es importante. Pero no olvidemos que tiene un coste. Esto incluye la financiación de inteligencia, la compra de equipo letal y el apoyo a las tropas. Si observamos el aumento gradual del número de tropas entrenadas en países amigos y en otros lugares, sin duda ha habido avances».

«Pero no podemos detenernos ahí», subraya el analista, al destacar la necesidad de un «impulso inversor necesario para que el Ejército esté a la altura de los desafíos».

Yangue cree que la dependencia externa limita el desarrollo económico y las oportunidades laborales para los jóvenes: «Debemos liberarnos de esta dependencia creando las condiciones de seguridad para tranquilizar a los inversores», asevera.

Por su parte, Hervé Bengba, miembro del consejo local de la juventud del distrito 2 de la capital, piensa que su país sigue siendo «frágil» en materia de seguridad, pese a los acuerdos de defensa con sus aliados.

«El Ejército se está fortaleciendo, pero aún existen debilidades, sobre todo una flagrante falta de recursos logísticos», comenta Bengba a EFE.

El Consorcio de Organizaciones de la Sociedad civil de Bangui (CINGCA) considera que el problema de la seguridad tiene que ver con la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

«El pueblo anhela la paz, pero esta paz requiere trabajo. Queremos un ejército profesional. Nos preocupa que se integren como soldados a personas con antecedentes de violencia en grupos armados», dice a EFE Thierry Soabede, presidente del CINGCA.

Touadéra ha prometido que la seguridad será una prioridad durante su nuevo mandato y que continuará el diálogo con los grupos armados para lograr su desarme y desmovilización. Eso sí, con el apoyo de Rusia y Ruanda. EFE

