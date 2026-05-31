Instalan antimonumento en memoria de periodistas asesinados en México de cara al Mundial

3 minutos

Ciudad de México, 30 may (EFE).- Familiares de periodistas y colectivos instalaron este sábado en Ciudad de México un antimonumento de casi una tonelada para nombrar y recordar, a unos días del Mundial de fútbol de 2026, a los periodistas asesinados y desaparecidos en el país, uno de los más peligrosos y letales para la prensa, según Reporteros Sin Fronteras.

El memorial fue levantado sobre el Paseo de la Reforma, en la conocida como Esquina de la Información, donde antes se ubicaban algunas de las principales redacciones impresas del país y que hoy sigue siendo uno de los puntos más visitados de la capital por turistas nacionales e internacionales.

Sin embargo, este lugar sigue siendo uno de los puntos más visitados de la capital mexicana por turistas nacionales e internacionales.

Por ello, ante la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, activistas de colectivos como Periodistas Unidos y participantes del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos buscan que la estructura metálica sirva como un recordatorio para la población nacional e internacional de la grave situación que enfrenta el periodismo en México, donde desde el año 2000 más de 150 periodistas han sido asesinados y decenas permanecen desaparecidos.

Para Jorge Verastegui, quien busca a su hermano y a su sobrino, desaparecidos el 24 de enero de 2009 a manos de policías municipales de Parras, en el estado de Coahuila, la acumulación de antimonumentos en el Paseo de la Reforma -al que llama «la ruta de la memoria»- refleja que en México muchas heridas siguen abiertas.

«Nos parece que es una herramienta importante de protesta social porque irrumpe en el espacio público de una manera muy abrupta, sin pedir permiso al gobierno», explicó Verastegui a EFE, tras destacar que este memorial será, de ahora en adelante, un símbolo que cuestionará el asesinato y la desaparición de periodistas en el país.

Como parte del memorial, en el que se integraron elementos vegetales y estructuras metálicas soldadas, los colectivos también recordaron a Manuel Buendía, uno de los periodistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, asesinado a tiros en la capital mexicana el 30 de mayo de 1984.

«Fue el primer asesinato de la narcopolítica», dijo María, integrante del colectivo Hilos, sobre el autor de ‘La CIA en México’ (1983).

La activista confía en que los antimonumentos sean vistos por los millones de visitantes que pasarán por México con motivo del Mundial, en especial por la prensa internacional.

«Lo único bueno que traen los espectáculos internacionales es la posibilidad de que haya prensa internacional», argumentó tras descalificar a la FIFA por hacer negocios en un país donde hay más 133.601 personas desaparecidas y no localizadas.

El primer antimonumento levantado sobre Paseo de la Reforma fue una escultura roja con la forma de +43, erigida en 2015 por familiares y colectivos que exigen justicia por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

A este le siguieron muchos más, como la Glorieta de las Mujeres, que reivindica la lucha feminista. EFE

abz/seo

(foto)(video)