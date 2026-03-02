Instalan más de 200 vallas publicitarias contra el ICE en ciudades de Estados Unidos

Miami (EE.UU.), 2 mar (EFE).- Más de 200 vallas publicitarias contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) son visibles desde este lunes en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami, con motivo de una campaña que critica el alto coste que sus violentos operativos tienen para los contribuyentes.

La campaña ‘ICE nos cuesta’ fue impulsada por la asociación de derechos civiles ‘Mijente’ y sus carteles se instalaron en 31 localidades, entre ellas Boston, Chicago, Los Ángeles o San Antonio, durante las próximas cuatro semanas.

«Durante demasiado tiempo, nuestro gobierno ha priorizado la instalación de jaulas y la inversión de miles de millones en un aparato de control de inmigración que ha dejado a familias destrozadas y comunidades aterrorizadas», dijo en un comunicado la cofundadora del Comité de Apoyo Mijente, Marisa Franco.

En los carteles se observan imágenes de agentes del ICE arrestando a varias personas durante los operativos migratorios, o portando armas de guerra, puesto que, según la organización, el gasto en material bélico para el ICE ha aumentado un 600 % recientemente.

«Tus impuestos son malgastados», se lee en la mayoría de vallas publicitarias, que continúan: «la crueldad del ICE te cuesta 28.000 millones de dólares». Esta cifra representa el presupuesto anual del ICE.

Otros carteles comparan el gasto en material bélico para el ICE con los 17 millones de personas que podrían perder la cobertura de salud del programa Medicaid por los recortes presupuestarios del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

«A ellos les dan miles de millones para golpearnos; a nosotros, despidos y aumentos de alquiler» o «Financiar a ICE es un camino directo al fascismo» son otros de los mensajes desplegados en la campaña. EFE

