Instituciones públicas kazajas utilizarán el servicio de mensajería nacional Aitu

Astaná, 12 ago (EFE).- Las instituciones públicas de Kazajistán pasarán a utilizar en sus comunicaciones el servicio de mensajería nacional Aitu, anunció este martes el Gobierno de este país centroasiático.

«En el ámbito de los servicios públicos, se está trabajando para consolidar a Aitu como mensajero nacional», señaló la oficina de prensa del Ejecutivo tras una reunión del Gabinete de Ministros sobre esta materia.

«Los órganos del Estado pasarán a utilizar Aitu, mientras los participantes clave del ecosistema se integrarán en un solo entorno digital», según la fuente

La medida, subraya el Gobierno, permitirá crear un entorno digital moderno, seguro y cómodo en el que «todos los ciudadanos podrán acceder a los servicios gubernamentales con un solo clic».

Este lunes, en una reunión sobre inteligencia artificial el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, subrayó que el servicio de mensajería nacional Aitu garantiza el necesario grado de seguridad y protección de datos y abogó por que se utilice en la comunicaciones que incluyen datos personales.

El presidente indicó que desde comienzos de año en el país, donde gran parte de las comunicaciones se efectúa con servicios de mensajería internacionales, se ha producido más de cuarenta fugas importantes de datos.

Aunque señaló que este tipo de incidentes se produce mayormente en el sector privado, recalcó que el Estado tiene el deber de asumir la responsabilidad por la seguridad digital en el país. EFE

