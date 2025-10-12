Instituto forense israelí advierte que puede tardar más de un día en identificar a rehenes

2 minutos

Jerusalén, 12 oct (EFE).- El Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, receptor de los cuerpos de los rehenes fallecidos que las milicias gazatíes liberarán el lunes, advirtió que el proceso para identificarlos podría llevar más de 24 horas, según trabajadores del centro en declaraciones al diario israelí Haaretz.

El centro situado en Yaffa (sur de Tel Aviv) recibirá los cadáveres que Hamás habrá entregado previamente a la Cruz Roja e Gaza para identificarlos y tratar de detallar las circunstancias de su muerte.

Según Haaretz, los «casos complejos» pueden tardar más de un día en ser identificados.

En la última tregua, que Israel rompió el pasado 18 de marzo, la entrega de un cadáver que no se correspondía con el de la rehén Shiri Bibas supuso una pausa en los intercambios de rehenes por prisioneros palestinos. Tanto su identificación como la entrega posterior del cadáver adecuado y el proceso forense para corroborar que este sí se correspondía con el de Bibas paralizaron el proceso un día.

Las autoridades israelíes estiman que al menos 28 de los 48 rehenes aún cautivos en Gaza están muertos, si bien es posible que no todos salgan de la Franja mañana.

Aunque fuentes de Hamás aseguraron a la cadena catarí Al Jazeera que el recuento de los rehenes vivos en Gaza y su distribución para ser liberados ha concluido, no dieron detalles sobre los muertos.

El Gobierno israelí asume la posibilidad de que Hamás no haga entrega de todos los cadáveres el lunes al no haber sido capaz de localizarlos. Según la cadena estadounidense CNN, los cadáveres desaparecidos se sitúan entre siete y nueve, si bien otra fuente de este medio apunta a que se encuentran entre 10 y 15.

«Un cuerpo internacional que se acordó en este plan (de alto el fuego) ayudará a localizar a los rehenes si no son hallados y liberados mañana», advirtió en una sesión informativa la portavoz de la oficina del primer ministro de Israel Shosh Bedrosian.

Aunque el plan para el alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proponía que todos los rehenes deberían estar fuera de Gaza 72 horas después de que Israel detuviera sus ataques sobre el enclave, durante las negociaciones Hamás ya advirtió a los mediadores la posibilidad de que no todos los cuerpos salgan de Gaza el lunes.EFE

pbj/amg