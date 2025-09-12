Instituto Ideas advierte del deterioro global de la democracia y libertad de prensa

2 minutos

Santiago de Chile, 12 sep (EFE).- La mayoría de los países del mundo han experimentado un retroceso significativo en los indicadores clave de desempeño democrático, con un notable deterioro de la libertad de prensa, informó este jueves el prestigioso Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

“Estamos viendo que la democracia atraviesa su periodo más largo de deterioro en cinco décadas. La caída de la libertad de prensa y el debilitamiento del Estado de derecho no son hechos aislados: son síntomas de una tendencia global que amenaza derechos fundamentales”, declaró la directora regional de IDEA para América Latina y el Caribe, Marcela Ríos Tobar, durante la presentación del informe ‘El Estado Global de la Democracia: Democracia en Movimiento’.

La organización progresista expuso que el 54 % de los países evaluados mostró descensos en su desempeño democrático -confirmando que 2024 fue el noveno año consecutivo de caída democrática global-, además de un patente deterioro de la libertad de prensa, que registró reducciones significativas en una cuarta parte de los 173 países analizados.

El estudio identificó que la independencia judicial, la credibilidad electoral y la libertad de expresión fueron las más afectadas en este período y reveló que la credibilidad de las elecciones alcanzó su peor nivel en 30 años.

En contraste a estos datos, los mayores avances en resiliencia democrática se registraron en África, que aportó el 24 % de los progresos globales, con Botsuana y Sudáfrica destacando en elecciones creíbles.

La directora destacó asimismo los retrocesos en América Latina y el Caribe, pero resaltó que la región “muestra experiencias valiosas que pueden servir como ejemplo, como las mejoras en libertad de expresión en Chile o la independencia judicial en Brasil”.

El informe también subraya que la migración internacional -que alcanza a más de 300 millones de personas en todo el mundo- plantea nuevos desafíos y oportunidades para la participación política, pudiendo convertirse en pieza clave para revitalizar las democracias.

Tobar cerró su discurso con un llamamiento a los Estados a proteger los pilares básicos de la democracia y a promover reformas que aseguren la equidad, la inclusión y la prosperidad compartida.

“Este informe nos recuerda que la democracia no se defiende sola. Necesitamos fortalecer las instituciones, abrir espacios de participación y responder a las demandas de inclusión y equidad para recuperar la confianza ciudadana”, concluyó. EFE

