Les niegan ciudadanía por conducta discriminatoria 20 de agosto de 2018 - 10:39 A una pareja que se rehusó a dar la mano y a responder preguntas de miembros del sexo opuesto en una reunión de naturalización en Lausana le fue negada la ciudadanía suiza. En un comunicado emitido el viernes, las autoridades de la ciudad de Lausana confirmaron una información publicada recientemente por un periódico local según la cual, durante una reunión con vistas a la naturalización, los aspirantes se rehusaron a estrechar la mano de los miembros en la junta. Pero hubo otras razones, continuó el texto. “Durante la audiencia, esta pareja mostró un comportamiento discriminatorio general con su negativa a responder a las preguntas formuladas por personas del sexo opuesto”. Una actitud semejante, prosigue el comunicado, “no respeta un principio fundamental de nuestra Constitución y un pilar de nuestra sociedad, a saber, la igualdad entre hombres y mujeres. La comuna advirtió que esta pareja no cumplía con los requisitos legales y por lo tanto rechazó su solicitud”. + Video del procedimiento de naturalización en Ginebra Las autoridades agregaron que, de acuerdo con las leyes federales y cantonales, “los candidatos a la naturalización deben estar bien integrados en Suiza y en la comuna de Vaud y mostrar con su comportamiento su apego a Suiza y a sus instituciones y su respeto por el orden legal suizo”. Pierre-Antoine Hildbrand, responsable de la seguridad y la economía en Lausana, dijo a la agencia suiza de noticias ATS que esta era la primera vez que el comité de naturalización rechazaba un expediente desde su ingreso en julio de 2016. Precisó que la pareja tiene ahora tres opciones: apelar, volver a presentar su solicitud o renunciar a su proyecto de obtener la ciudadanía suiza.