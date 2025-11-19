Integración social y económica: retos para los miles de migrantes retornados a Guatemala

Ciudad de Guatemala, 19 nov (EFE).- El retorno de miles de migrantes a Guatemala, muchos de ellos deportados desde Estados Unidos, convierte en un reto su reintegración social y económica, estigmatizados por no haber logrado el sueño migratorio, pero enriquecidos al mismo tiempo de experiencias laborales y formativas que podrían beneficiar a sus comunidades de origen.

Solo entre enero y noviembre de este año se produjeron más de 46.300 retornos, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), de ellos más de 40.400 lo hicieron vía aérea desde Estados Unidos.

Ante estas llegadas, y con las limitaciones estatales para ofrecer una reinserción sostenible, organizaciones no gubernamentales y autoridades locales de Guatemala han comenzado a articular modelos de inclusión destinados a capitalizar el talento humano, técnico y emprendedor de los retornados.

El responsable del programa Empleo y Emprendimiento Juvenil de la organización Conexión, Esdras Pop, explicó a EFE que los retornados son, ante todo, «agentes de cambio» con valiosos conocimientos, aunque el proceso de regreso les somete a una doble adversidad.

«Lo importante es reconocer que son personas que han pasado por un proceso de transición, con muchos saberes, experiencias y nuevos aprendizajes obtenidos fuera. Sin embargo, en el país es muy desafiante que no existan condiciones para recibirlos, desde la frontera y el traslado hasta el albergue, y más cuando llegan a su lugar de origen», afirmó Pop, cuya organización opera en el occidente de Guatemala.

Este escenario se agrava por la estigmatización en las comunidades de origen, donde el retornado suele ser juzgado bajo la dicotomía del que «hizo negocio y tiene plata» frente al que «no hizo nada», lo que dificulta su integración social y los aísla en un círculo de desconfianza.

Del choque cultural al emprendimiento

Sindy Hernández Bonilla, coordinadora de la iniciativa regional ‘Voces Migrantes para el Cambio’, impulsada por la Fundación Avina con apoyo de la Cooperación Sueca, señaló a EFE que la problemática nace de un sistema con carencias estructurales en empleo, salud y educación.

«Guatemala no les ofrece oportunidades, principalmente económicas, y lo económico es transversal para los ejes de educación, recreación y salud. La población guatemalteca se caracteriza por ser emprendedora: así como emprenden un negocio, emprenden ese viaje a Estados Unidos», contextualizó Hernández.

Bajo el marco de ‘Voces Migrantes’, se promueve un enfoque de inclusión socioeconómica integral, que reconoce la escasa oferta laboral formal y apuesta decididamente por el emprendimiento.

Por su parte, la organización Conexión ha implementado un modelo formativo de respuesta inmediata, dado que los procesos burocráticos o educativos extensos desincentivan la permanencia y fomentan la reincidencia migratoria.

Así, buscan primero la formación técnica, especializando a los retornados en áreas de demanda inmediata como la gastronomía, para generar ingresos rápidos. Después tratan de fomentar el emprendimiento y, por último, desarrollar las conocidas como «habilidades blandas», que impulsan las competencias sociales que facilitan su integración.

La gobernanza local como clave

Un factor determinante para la sostenibilidad de estos modelos ha sido la articulación con los gobiernos municipales, especialmente en Sibilia y Olintepeque, en el departamento de Quetzaltenango (oeste).

«Desde las organizaciones podemos hacer un trabajo mínimo, pero quien debe asegurar la sostenibilidad a través de un plan de trabajo son los gobiernos locales», sostuvo Pop, quien aboga por impulsar políticas públicas integrales.

En este sentido, Hernández destacó el avance en Olintepeque, donde se logró aprobar una Política Municipal de Inclusión a Personas Retornadas.

El proyecto también conlleva una labor de sensibilización al sector privado para flexibilizar la certificación de competencias y valorar la experiencia migrante.

No obstante, persisten desafíos, como la dificultad de homologar estándares laborales y la preferencia de muchos retornados por la informalidad que permite ingresos diarios frente a los horarios fijos. EFE

