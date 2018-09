(it)

Integración 27 de septiembre de 2018 - 12:59 Integración sigue siendo una palabra de moda entre los suizos, y en ese sentido, discuten a menudo sobre cómo contribuir –incluso de manera directa–, a que los extranjeros encuentren su sitio en la vida económica, social y cultural del país. Dada su condición de país pequeño, con cuatro idiomas nacionales, un largo proceso para adquirir la ciudadanía y un alto porcentaje de población extranjera, Suiza conserva su identidad promoviendo los valores fundamentales de convivencia y tolerancia, así como estableciendo límites legales y normas sociales admisibles. En este enlace puede acceder a la Ley Federal de Extranjería en francés. Los solicitantes de asilo y quienes reciben ayuda estatal pueden ser obligados a tomar cursos de idiomas, recibir capacitación laboral y asistir a programas de superación profesional. La política del gobierno suizo hacia los extranjeros es la de la integración, con el objetivo de involucrar a los recién llegados en la vida cotidiana del país en lugar de crear las llamadas "sociedades paralelas" dentro de Suiza. La integración se realiza a escala federal, cantonal y municipal. Para más información consulta la web de la Secretaría de Estado de Migración disponible en alemán, francés e italiano. Si buscas una lista de autoridades cantonales responsables de los programas de educación y formación profesional visita el sitio de la Conferencia Suiza de Directores Cantonales de Instrucción Pública. Puedes consultar una lista de preguntas frecuentes, como “me gustaría saber más sobre la vida diaria en Suiza”, en la página de la Oficina Federal de Migración, disponible en alemán, francés e italiano. La organización benéfica Migraweb es una buena fuente de información en distintos aspectos relacionados con la vida diaria, entre ellos la familia, los seguros, los impuestos y la movilidad. Aunque muchas personas en Suiza hablan bien el inglés, es conveniente dominar al menos uno de los idiomas nacionales, porque te abrirá puertas y te facilitará la vida cotidiana. Existen cursos de idiomas que ofrece la Migros Club Schule y los centros de formación para adultos Volkshochschule o Universidad Popular en toda Suiza.