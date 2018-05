En resumen, el dinero llega, pero a dónde y cómo se utiliza concretamente no puede determinarse con precisión.

Estas organizaciones reciben un importe que cubre todos los servicios de alojamiento y asistencia. También son responsables de organizar y financiar cursos de capacitación, escribe Andrea Blaser. En particular, se apoyan las oportunidades de formación básica que permiten a los migrantes integrarse a la vida diaria en Suiza y en el mundo laboral, como los cursos de idiomas o la adquisición de competencias básicas como la lectura, la escritura y la informática. También se incluyen en la oferta cursos para padres de familia, para fortalecer sus habilidades educativas.

Finalmente, la Dirección de Asuntos Policiales y Militares decide una posición: "En el Cantón de Berna, las contribuciones de la Confederación se recopilan globalmente y no se utilizan caso por caso. No hay una distribución fija", escribe Andrea Blaser, secretaria general adjunta. Para atender a los solicitantes de asilo, el cantón cuenta con seis organizaciones de ayuda, como el Ejército de Salvación o el Centro de Competencia para la IntegraciónEnlace externo .

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

18 000 francos por refugiado Peter Siegenthaler 03 de mayo de 2018 - 14:25 Los cantones reciben a partir de mayo 18 000 francos suizos de la Confederación por cada solicitante de asilo en su territorio, en lugar de 6 000 francos suizos que el Gobierno Federal dirigía anteriormente. El monto está destinado a medidas de integración. ¿Para qué se utiliza este aporte actualmente, por ejemplo, en el cantón de Berna? Pregunta simple, pero respuesta complicada de explicar y obtener. Los refugiados y los solicitantes admitidos provisionalmente deben integrarse más rápidamente en el mercado laboral suizo. Para alcanzar este objetivo, la Confederación y los cantones han acordado determinadas medidas y objetivos de integración. Así, después de tres años, todas las personas admitidas provisionalmente deben tener conocimientos básicos en una de las lenguas nacionales. Al cabo de cinco años, dos tercios de los jóvenes de entre 16 y 25 años deberían seguir una formación profesional básica. Después de siete años, la mitad de todos los adultos deberían integrarse en el mercado laboral. En el futuro, la Confederación pagará a los cantones 18 000 francos suizos por persona para emplear este dinero en tareas que logren alcanzar estos objetivos. Si tomamos el ejemplo de Berna, ¿cómo gasta el cantón este dinero? Y, en primer lugar, ¿quién es responsable de la integración de los solicitantes de asilo?: ¿la Oficina de Población y Migración, la Dirección de Salud Pública y Bienestar Social o la Dirección de Policía y Asuntos Militares? De hecho, en el ámbito del asilo intervienen diferentes oficinas. Sin clave de distribución fija Finalmente, la Dirección de Asuntos Policiales y Militares decide una posición: "En el Cantón de Berna, las contribuciones de la Confederación se recopilan globalmente y no se utilizan caso por caso. No hay una distribución fija", escribe Andrea Blaser, secretaria general adjunta. Para atender a los solicitantes de asilo, el cantón cuenta con seis organizaciones de ayuda, como el Ejército de Salvación o el Centro de Competencia para la Integración. Estas organizaciones reciben un importe que cubre todos los servicios de alojamiento y asistencia. También son responsables de organizar y financiar cursos de capacitación, escribe Andrea Blaser. En particular, se apoyan las oportunidades de formación básica que permiten a los migrantes integrarse a la vida diaria en Suiza y en el mundo laboral, como los cursos de idiomas o la adquisición de competencias básicas como la lectura, la escritura y la informática. También se incluyen en la oferta cursos para padres de familia, para fortalecer sus habilidades educativas. En resumen, el dinero llega, pero a dónde y cómo se utiliza concretamente no puede determinarse con precisión.