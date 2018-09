Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza busca incorporar al trabajo a más refugiados 18 de septiembre de 2018 - 10:39 La Oficina Suiza de Migración buscará maneras de alentar a las empresas a emplear a más refugiados para integrarlos a la economía, señaló este martes esa dependencia. Una investigación encontró que muchas firmas asociaban a los trabajadores refugiados con cargas administrativas y financieras adicionales. El otrora enviado especial para Asuntos Migratorios, Eduard Gnesa, fue comisionado por la Secretaría de Estado de Migración (SEM) para detectar la forma en que los empleadores consideraban a los refugiados como potenciales trabajadores. Gnesa dirigió 55 entrevistas con empresas, asociaciones industriales, autoridades cantonales y especialistas en integración. El hallazgo clave fue que las empresas carecen de información sobre las condiciones para la contratación de refugiados, temen un esfuerzo adicional y les preocupan las calificaciones de esos solicitantes de empleo. Por lo tanto, Gnesa recomendó un plan de seis puntos. Entre ellos, el establecimiento de mesas redondas y de una plataforma de información, la emisión de directrices sobre la contratación de refugiados y el examen de la posibilidad de incentivos financieros para compensar los costos adicionales. La SEM se ha propuesto aumentar la información para los empleadores y designar capacitadores especializados para guiar a los refugiados hacia la fuerza de trabajo. Esas medidas deben ser completadas el año próximo. “La SEM confía en que una más intensa cooperación entre los agentes económicos permitirá aprovechar en mayor medida el potencial que representan las personas admitidas temporalmente y los refugiados en Suiza”, declaró el SEM.