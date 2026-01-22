Intel pierde 267 millones de dólares en 2025 y registra un cuarto trimestre negativo

Nueva York, 22 ene (EFE).- La tecnológica estadounidense Intel perdió 267 millones de dólares en el ejercicio 2025 y redujo así sus números rojos en un 98 % respecto al año anterior, en el que perdió 18.756 millones, según divulgó este jueves.

La fabricante de chips, que publicó sus resultados al cierre de la bolsa, redujo ligeramente (menos de un 1 %) su facturación anual, hasta 52.853 millones, según un comunicado.

El ejercicio 2025 para Intel estuvo marcado por un inusual tercer trimestre rentable, coincidiendo con las inversiones del Gobierno de Estados Unidos, de Nvidia y de Softbank, aunque la empresa volvió a los números rojos después.

En el cuarto trimestre, el más seguido en Wall Street, Intel perdió 591 millones de dólares, multiplicando por más de cuatro lo que perdió en el mismo tramo de 2024, mientras que tuvo unos ingresos de 13.674 millones (un 4 % menos).

Pese a todo, el jefe financiero, David Zinsner, señaló en la nota que el cuarto trimestre superó las expectativas en cuanto a ingresos, márgenes brutos y ganancia por acción, teniendo en cuenta «la escasez de suministro en toda la industria».

«Tuvimos un sólido final de año y progresamos en nuestro camino para construir una nueva Intel», dijo el máximo ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, que destacó el «papel esencial» de las CPU (unidades de procesamiento) en «la era de la IA» (inteligencia artificial).

Zinsner estimó que el suministro de Intel estará «en su nivel más bajo» en el actual trimestre pero mejorará a partir del siguiente, y reafirmó sus expectativas de demanda a medida que la adopción de la IA refuerza la «importancia del ecosistema x86» de microprocesadores.

«La presentación de nuestros primeros productos de Intel 18A, la tecnología de procesamiento más avanzada que se ha desarrollado y fabricado en EE.UU., marca un importante hito, y trabajamos agresivamente en ampliar el suministro para cubrir la fuerte demanda de los clientes», agregó Tan.

Según el desglose de la empresa, la unidad de centros de datos e IA fue la más destacada por su crecimiento: en el conjunto del año facturó 16.900 millones, un 5 % más interanual, y en el último trimestre 4.700 millones, un 9 % más interanual.

La unidad de fabricación de chips de Intel, Intel Foundry, que recibe una subvención de EE.UU., fue la otra única con crecimiento: ingresó 17.900 millones en el año, un 3 % más interanual, y en el último trimestre 4.500 millones, un 4 % más interanual.

Para el actual trimestre, el primero del ejercicio 2026, Intel espera ingresar entre 11.700 y 12.700 millones y mantenerse en pérdidas, un pronóstico que fue recibido tibiamente por los analistas.

En las operaciones electrónicas tras el cierre de Wall Street, las acciones de Intel llegaron a caer un 6 %. En el último año, la empresa se ha revalorizado un 151 %, hasta 270.400 millones de dólares. EFE

