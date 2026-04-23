Intel pierde 4.281 millones en el primer trimestre, casi 5 veces más que el año anterior

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Nueva York, 23 abr (EFE).- La tecnológica Intel reportó este jueves unas pérdidas de 4.281 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio, casi cinco veces más que en el mismo tramo del año anterior, pero la empresa destacó que sus ingresos están aumentando.

Intel tuvo unos ingresos de 13.577 millones de dólares, un 7 % superiores a nivel interanual, con un notable crecimiento en el segmento de centros de datos e inteligencia artificial (IA), del 22 %, y en su negocio de fundición para fabricar chips, del 16 %, según un comunicado.

Los centros de datos e IA facturaron 5.100 millones, y la fundición (Foundry) 5.400 millones.

El motor de los ingresos sigue siendo la unidad de productos para computadoras, como los procesadores Intel Core, con 7.700 millones recaudados, y que creció un 1 %.

El máximo ejecutivo de la empresa, Lip-Bu Tan, señaló que la siguiente etapa de la IA, centrada en los «agentes» y no tanto en los modelos, «está incrementando significativamente la necesidad de los CPU (procesadores), las obleas y el empaquetado avanzado de Intel».

Tan consideró que la firma tiene unos «cimientos sólidos» y está ofreciendo su «experiencia técnica y propiedad intelectual diferenciada» a sus clientes, lo que ha contribuido a su sexto trimestre consecutivo con ingresos por encima de lo esperado.

El jefe financiero, David Zinsler, apuntó a la «demanda sin precedentes de silicio» a medida que las CPU se vuelven imprescindibles en la era de la IA, y agregó que el foco está en «maximizar la red de fábricas para mejorar el suministro» a lo largo del año.

Para el trimestre en curso, Intel espera unos ingresos en el rango actual o superiores, de hasta 14.800 millones, y arrojar beneficios, si bien magros.

Intel cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 267 millones, reduciendo sus números rojos en un 98 % respecto a 2024, tras convertirse en una de las firmas estrella de Wall Street al recibir cuantiosas inversiones del Gobierno de Estados Unidos, de Nvidia y de Softbank.

Los resultados, publicados tras el cierre de la bolsa, tuvieron una fuerte acogida y las acciones de Intel se disparaban un 20 % en las operaciones electrónicas. En los últimos 12 meses, su valor ha aumentado un 220 %. EFE

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