Inteligencia eslovena tiene pruebas de la reunión de espías israelíes con líder derechista

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Zagreb, 20 mar (EFE). – La inteligencia eslovena (Sova) aseguró este viernes que tiene pruebas de la reunión el pasado diciembre entre tres miembros de la empresa israelí de espionaje Black Cube y el líder de la oposición conservadora, Janez Jansa, y ha calificado este encuentro de «injerencia extranjera» antes las elecciones del domingo.

Jansa ya había reconocido ayer el encuentro con un miembro de Black Cube, pero negó saber nada sobre la empresa ni que le solicitará tareas de información, mientras que el Gobierno progresista ha pedido a la Unión Europea que investigue esa interferencia en las elecciones.EFE

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