Inteligencia eslovena tiene pruebas de la reunión de espías israelíes con líder derechista

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Zagreb, 20 mar (EFE).– La inteligencia eslovena (Sova) aseguró este viernes que tiene pruebas de la reunión el pasado diciembre entre tres miembros de la empresa israelí de espionaje Black Cube y el líder de la oposición conservadora, Janez Jansa, y calificó este encuentro de «injerencia extranjera» antes de las elecciones del domingo.

Jansa ya había reconocido ayer el encuentro con un miembro de Black Cube, pero negó saber nada sobre la empresa ni que le solicitara tareas de información, mientras que el Gobierno progresista ha pedido a la Unión Europea que investigue esa interferencia en las elecciones.

El Gobierno explicó en un comunicado que el Sova «presentó hoy pruebas materiales de la visita de tres representantes de la corporación de inteligencia Black Cube —Giora Eiland, Liron Tzur y Dan Zorella— a la calle Trstenjakova 8 de Liubliana, sede del partido SDS», el 11 de diciembre.

También presentó hallazgos «sobre las actividades de Black Cube en territorio esloveno y en el extranjero, que demuestran actividades de parainteligencia contra la República de Eslovenia e injerencia extranjera en las elecciones eslovenas».

Jansa dijo que conocía a Eiland desde que éste fue asesor de seguridad nacional de Israel.

Un periodista de investigación ha vinculado a Black Cube con la publicación de grabaciones obtenidas por medio de engaños y manipulaciones de distintas personalidades cercanas al primer ministro, Robert Golob, con las que se pretendió denunciar una supuesta red de influencias, clientelismo y corrupción en su gobierno.

Las últimas encuestas hablan de un resultado muy apretado entre el gobernante Movimiento por la Libertad (GS), de Golob, y el Partido Democrático Esloveno (SDS), de Jansa, un político con posiciones ultranacionalistas y eurocríticas, admirador del presidente estadounidense, Donald Trupm, y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El Gobierno de Golob ha sido, junto con el español y el irlandés, el más crítico con Israel por sus ataques indiscriminados contra la población civil en Gaza, y llegó a calificar a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, como persona non grata.

En junio de 2024, el Parlamento esloveno reconoció el Estado de Palestina, con la oposición del partido de Jansa, un firme defensor de Netanyahu. EFE

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