Inteligencia rusa propuso simular intento de asesinato contra Orbán en Hungría, según WP

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Washington, 21 mar (EFE).- La inteligencia rusa propuso simular un intento de asesinato contra el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para aumentar su popularidad de cara a las cruciales elecciones legislativas de abril en las que se juega su continuidad al frente del Gobierno, informó este sábado el diario The Washington Post citando informes rusos.

En un informe interno del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR), obtenido y autentificado por un servicio de inteligencia europeo y revisado por el rotativo, los agentes propusieron una forma de «alterar fundamentalmente todo el paradigma de la campaña electoral» mediante «la puesta en escena de un intento de asesinato contra Viktor Orbán».

«Un incidente de este tipo desplazará la percepción de la campaña del ámbito racional de las cuestiones socioeconómicas a uno emocional, donde los temas clave pasarán a ser la seguridad del Estado y la estabilidad y defensa del sistema político”, escribieron los agentes en el memorando.

No está claro qué niveles del Ejecutivo ruso alcanzó la propuesta del SVR, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó las preguntas de The Washington Post sobre el documento tachándolo de «desinformación», mientras que el SVR se negó a responder ninguna cuestión.

Según funcionarios de seguridad europeos consultados por el diario, las medidas rusas para apoyar a Orbán han incluido una campaña en redes sociales respaldada por el Kremlin para difundir el mensaje de que Orbán es el único candidato capaz de proteger la soberanía de Hungría.

La conclusión del documento del SVR es fruto de la aparente caída de popularidad en las encuestas del primer ministro ultraconservador, cuyos lazos con Moscú suponen para el Kremlin un valiosísimo activo en el seno de la Unión Europea (UE) y la OTAN. Orbán es considerado también un aliado cercano al Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Los sondeos de los comicios de abril adelantan una posible derrota del partido de Orbán, el Fidesz, frente a su rival, el conservador Péter Magyar, que preside la formación Tisza.

El propio Orbán acusó este sábado a Bruselas y a Kiev, sobre quien mantiene un veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la UE y lo condiciona a que Ucrania acabe con un supuesto bloqueo en el suministro de petróleo ruso a Hungría, de intentar influir en las elecciones del 12 de abril para cambiar su Gobierno, en un discurso ante líderes ultraconservadores en Budapest en el que también denunció el supuesto deterioro de la democracia europea. EFE

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