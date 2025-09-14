Inteligencia ucraniana confirma ataque con drones a planta química en región rusa de Perm
Berlín, 14 sep (EFE).- La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano (GUR) confirmó este domingo un ataque con drones el sábado contra una planta química en la región rusa de Perm.
En declaraciones a Ukrainska Pravda, fuentes del GUR indicaron que la empresa química ‘MetaFrakx Chemicals’ es de importancia crítica para el complejo militar-industrial ruso y el segundo mayor fabricante de productos químicos de síntesis orgánica de Rusia.
El ataque con drones causó daños en las instalaciones para la producción de urea, añadieron.
Según las fuentes, los productos de la empresa afectada son componentes básicos para la fabricación de explosivos, como hexametilentetramina, metanol, tetranitrato de pentaeritritol y urea.
La operación contra la empresa química, situada a 1.600 kilómetros de la frontera con Ucrania, fue llevada a cabo por las Fuerzas de Sistemas No Tripulados del Departamento de Acciones Activas del GUR. EFE
