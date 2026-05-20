Intendente uruguayo afirma que el papa visitará el país en noviembre

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Montevideo, 20 may (EFE).- El intendente del departamento (provincia) uruguayo de Florida, Carlos Enciso, dijo este miércoles que el papa León XIV visitará el país sudamericano en noviembre y añadió que -en el marco de ese viaje- visitaría el Santuario de la Virgen de los 33.

En una publicación de su cuenta en la red social X, Enciso apuntó que este sería «un acontecimiento de gran importancia» no solo para los católicos, sino para todos los habitantes de Florida.

«Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas. En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los 33», publicó el jefe del Gobierno local.

Fuentes de la Cancillería consultadas sobre este tema por la Agencia EFE apuntaron que Uruguay sigue trabajando para concretar una visita del papa al país, posiblemente en el mes de noviembre.

El 2 de diciembre del año pasado, León XIV expresó su deseo de acudir a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque precisó -en ese momento- que no había nada decidido.

El máximo jerarca de la iglesia Católica manifestó su deseo de visitar a los países suramericanos en mención en una rueda de prensa, ante unos ochenta periodistas de medios de todo el mundo, a su vuelta de su visita al Líbano y Turquía, en su primer viaje internacional.

En tanto, el papa recibió este miércoles «la acreditación» para su viaje a España del 6 al 12 de junio de 2026 de manos de una delegación de los organizadores, un gesto simbólico que se produjo durante un saludo al final de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

Para todos los que participarán en este viaje, que incluirá las etapas de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se necesitará una acreditación para asistir a los actos y el papa hoy recibió la suya con «acceso total».

El responsable de las comunicaciones de la visita, Rafael Rubio, explicó -en una rueda de prensa- que el sumo pontífice recibió su acreditación «con humor». «Menos mal, porque no quiero perderme nada'», indicó Rubio que dijo León XIV en tono de broma, cuando vio que en la acreditación tenia acceso a todos los eventos.

Meses atrás, la posible presencia del papa León XIV en el Parlamento uruguayo durante una eventual visita al país suramericano causó polémica en el ámbito político.

En marzo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, confirmó a EFE que remitió junto a legisladores de distintas fuerzas políticas una carta al cardenal Daniel Sturla para que el papa León XIV visite el Palacio Legislativo si llega a Uruguay. EFE

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