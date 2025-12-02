Intensa búsqueda de 30 desaparecidos tras alud de tierra con 12 muertos en puerto de Perú

Brigadas de la Marina buscan a por lo menos 30 desaparecidos, tras un alud de tierra que hundió este lunes a dos naves ancladas y mató a 12 ocupantes, incluidos cuatro niños, en la selva indígena central de Perú.

El deslizamiento se produjo en la madrugada en el remoto puerto fluvial de Iparia, en la región de Ucayali.

«Son doce fallecidos. En un inicio teníamos 20 heridos que han sido ya dados de alta», afirmó a la AFP el director regional de Salud, Patrich Pantoja, vía telefónica.

El alud de tierra se precipitó sobre las dos embarcaciones que estaban atracadas, una de las cuales había partido horas antes desde el puerto de Pucallpa, capital de Ucayali, con unos 65 ocupantes hacia apartadas comunidades indígenas.

El otro barco estaba desocupado. «Tenemos aproximadamente entre 30 y 36 desaparecidos», agregó Pantoja.

La mayoría de las víctimas son indígenas.

Varias personas corrieron desesperadas entre gritos por la orilla arenosa del río, mientras al fondo se veían maletas y mercadería flotando, según imágenes del canal UTV noticias de Ucayali, transmitidas en su página de Facebook.

«Se cayó un barranco muy grande y se hundió rápido la embarcación, las personas salían por las ventanas para salvarse», dijo Victorino, uno de los sobrevivientes, al portal web Comunidad Nativa Puerto Belen en Iparia.

La autoridad regional de Salud precisó que entre los fallecidos hay cuatro niños.

– Difícil búsqueda –

La Marina está al frente de las labores de búsqueda con un barco y el apoyo aéreo de la Policía.

El Ucayali es un río correntoso, con palizadas y remolinos, lo que dificulta las tareas, afirmó Jonathan Novoa, en contacto telefónico con la AFP desde Pucallpa, a unas 14 horas en bote desde el punto de la tragedia.

«Estamos en época de creciente (…) y a la hora del accidente ha habido neblina y las tareas son complicadas», afirmó el capitán.

Las fuerzas de rescate seguían tras el rastro de los desaparecidos en la tarde del lunes.

Sin embargo, el oficial agregó que las labores podían suspenderse con el avance de la noche por «problemas de visibilidad» hasta la primera hora del martes.

Las autoridades investigan si el bote había llegado a Iparia con exceso de pasajeros.

El director regional de Salud no descartó que el transporte de los mismos se hubiera hecho de «manera informal», sin las respectivas medidas de seguridad.

El último accidente fluvial con un elevado número de víctimas se registró en el río Huallaga, en la Amazonía peruana, en agosto de 2021, cuando dos embarcaciones de pasajeros chocaron de frente en medio de la neblina.

Hubo 22 muertos y una de las naves iba con sobrecupo de pasajeros, de acuerdo con las autoridades.

