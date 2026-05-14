Intenso bombardeo ruso sobre Kiev deja 8 muertos y debilita las esperanzas de paz

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Rusia bombardeó intensamente Kiev la madrugada del jueves con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque que dejó al menos ocho muertos y hace desvanecer aún más las esperanzas de poner fin a la prolongada invasión de Moscú.

Periodistas de la AFP en la capital escucharon las sirenas antiaéreas antes de que varias horas de fuertes explosiones obligaran a los residentes a refugiarse en estaciones de metro.

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 675 drones de ataque y 56 misiles, principalmente contra la capital Kiev, y añadió que sus unidades de defensa aérea derribaron 652 drones y 41 misiles.

«Todo ardía. La gente gritaba y pedía ayuda», relató Andrii, residente de Kiev aún en una bata de dormir y con manchas de sangre en la camisa, en las cercanías de un edificio residencial de la era soviética que colapsó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que más de 20 sitios de la capital resultaron dañados, incluidos edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles.

«Estas no son, desde luego, las acciones de quienes creen que la guerra está llegando a su fin. Es importante que los aliados no guarden silencio ante este ataque», dijo el mandatario.

Al amanecer, periodistas de AFP presenciaron escenas caóticas mientras los equipos de rescate removían los escombros asistiendo a personas heridas y recuperando los cuerpos de fallecidos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que unas 40 personas resultaron heridas, incluidos dos niños.

Varios aliados de Ucrania condenaron el ataque. «Rusia se burla abiertamente» de los esfuerzos diplomáticos por la paz, denunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

– Nuevo revés para los esfuerzos de paz –

Rusia lanzó más de 1.500 drones contra Ucrania en las últimas 36 horas, informó la fuerza aérea ucraniana.

La ofensiva representa un nuevo revés para los intentos de poner fin al conflicto, después de que el presidente estadounidense Donald Trump generara esperanzas de paz al negociar un alto el fuego de tres días entre ambos países la semana pasada.

Además el mandatario ruso, Vladimir Putin, sugirió el fin de semana que la guerra podría terminar pronto.

Ese alto el fuego, cuyo inicio coincidió con las conmemoraciones en Moscú de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, estuvo marcado por acusaciones de violaciones por ambas partes.

Tanto Ucrania como Rusia lanzaron ataques con drones de largo alcance inmediatamente después de que terminara.

El Kremlin resta importancia a que los vagos comentarios de Putin del sábado sobre un posible fin de la guerra puedan significar un cambio de postura de Moscú.

Rusia reiteró el miércoles su exigencia de que Ucrania se retire completamente de la región oriental del Donbás antes de que pueda haber un alto el fuego y negociaciones de paz a gran escala. Kiev rechaza la demanda, considerándola equivalente a una capitulación.

Un alto funcionario de la presidencia ucraniana declaró a la AFP que la magnitud de los ataques del jueves fue tan grande porque hubo una pausa previa y vinculó el momento de la ofensiva con la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China en Pekín.

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