Intensos ataques causan víctimas en Beirut y matan a un militar libanés en sur de Líbano

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El Cairo, 5 abr (EFE).- Intensos bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut han causado este domingo un número indeterminado de muertos y heridos, además de «una destrucción generalizada», mientras que el Ejército libanés anunció la muerte de uno de sus militares en un ataque israelí contra el sur del Líbano.

Según la agencia oficial libanesa de noticias, uno de los ataques en el sur de Beirut tuvo como blanco «un edificio residencial de tres plantas del barrio densamente poblado de Al Miqdad, causando víctimas mortales, heridos y una destrucción generalizada». EFE

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