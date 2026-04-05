Intensos ataques causan víctimas en Beirut y matan a un militar libanés en sur de Líbano

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El Cairo, 5 abr (EFE).- Intensos bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut han causado este domingo un número indeterminado de muertos y heridos, además de «una destrucción generalizada», mientras que el Ejército libanés anunció la muerte de uno de sus militares en un ataque israelí contra el sur del Líbano.

Según la agencia oficial libanesa de noticias, NNA, uno de los ataques en el sur de Beirut tuvo como blanco «un edificio residencial de tres plantas del barrio densamente poblado de Al Miqdad, causando víctimas mortales, heridos y una destrucción generalizada».

Explicó que el edificio atacado está ubicado cerca del Hospital Universitario Rafik Hariri, y así como el centro médico Al Zahraa, a donde fueron trasladados varios de los heridos.

Según NNA, la aviación militar israelí ha realizado al menos cinco oleadas de ataques contra los suburbios del sur de la capital libanesa, desde donde se elevan varias columnas de denso humo por los bombardeos.

El Ejército israelí emitió este domingo una orden de evacuación dirigida a los residentes del sur de Beirut, en especial del barrio Ghbeiri, donde también se registraron posteriormente bombardeos israelíes, afirmando que uno de sus edificios es utilizado por el grupo libanés chií Hizbulá.

Por otro lado, el Ejército libanés anunció este domingo la muerte de uno de sus militares en un ataques israelí contra la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón, a unos 45 kilómetros al sur de la capital libanesa.

«El Comando del Ejército lamenta la pérdida del cabo Husein Ali Nahle, quien murió en acto de servicio el 5 de abril de 2026, como consecuencia de un ataque aéreo israelí en Kfar Hatta», dijo un comunicado de la institución castrense.

Se desconoce si el militar muerto forma parte de las siete personas, incluida una niña de cuatro años, que el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó este domingo que han perdido la vida en un bombardeo israelí en Kfar Hatta.

Al menos 1.422 personas murieron y otras 4.294 resultaron heridas por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el territorio libanés, iniciada el pasado 2 de marzo, que obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, según informó este sábado el Ministerio de Salud del país árabe. EFE

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