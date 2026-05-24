Intensos bombardeos rusos matan a cuatro personas en Kiev y sus alrededores

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Rusia bombardeó intensamente Kiev este domingo, dejando al menos cuatro muertos en la capital y en sus inmediaciones, días después de un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió vengar.

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios este domingo de madrugada, en un ataque en el que se emplearon 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la capital y 56 resultaron heridas. El dirigente de la región de Kiev afirmó que dos personas había muerto en esa zona, donde además se reportaron nueve heridos.

Los sistemas de defensa aérea interceptaron 549 de los drones y 55 de los misiles lanzados, según la Fuerza Aérea. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, indicó por su parte que Rusia había lanzado un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear.

«Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas normales, y él [Putin] lanzó su ‘Oreshnik’ contra Bila Tserkva», en el centro de Ucrania, denunció Zelenski en Telegram.

«Están completamente locos», apostilló.

Se activó una alerta aérea en todo el país debido a este ataque «masivo» contra la capital, en el que Rusia empleó «misiles de diversos tipos y drones», indicó el ejército ucraniano.

Las explosiones hicieron temblar un edificio residencial cerca del distrito gubernamental, mientras decenas de personas se refugiaban en una estación de metro subterránea en el centro de la ciudad, constataron periodistas de la AFP.

A los residentes se les ordenó permanecer en los refugios, ya que las autoridades municipales advirtieron que se habían desatado incendios.

Unas horas antes, Zelenski y la embajada de Estados Unidos en Kiev se habían mostrado preocupados por la posibilidad de un inminente ataque ruso.

Según el alcalde de Kiev, se reportaron daños en todos los distritos de la ciudad y se declaró un incendio en una escuela. Además, un ataque contra un centro de negocios dejó a personas atrapadas en un refugio, dijo.

En el centro de Ucrania, los bombardeos dejaron al menos siete heridos en la región de Dnipropetrovsk, y once en la de Cherkasi, según las autoridades regionales.

– Advertencia –

El presidente Zelenski había advertido el sábado sobre un inminente y masivo ataque ruso contra el país.

«Vemos indicios de preparativos para un ataque combinado sobre el territorio ucraniano, incluyendo Kiev, con diversos tipos de armas», declaró Zelenski.

La embajada estadounidense en Kiev también había «recibido información sobre un ataque aéreo potencialmente importante que podría ocurrir en cualquier momento», según un comunicado en su sitio web.

Moscú ya había utilizado el misil Oreshnik en dos ocasiones desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero de 2022: en noviembre de 2024 contra una fábrica militar, y en enero de 2026 contra una fábrica aeronáutica en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN.

En ambos casos, los misiles no llevaban ojivas nucleares.

Vladimir Putin había prometido una respuesta militar tras un ataque de drones ucranianos contra edificios educativos de Starobilsk, en territorio ucraniano ocupado por Moscú, en la noche del jueves, que dejó al menos 18 muertos y más de 40 heridos.

Kiev negó haber apuntado contra objetivos civiles y afirmó que atacó a una unidad rusa de drones estacionada en la región.

Las negociaciones para poner fin al conflicto, bajo mediación estadounidense, están suspendidas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por bombardeos contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

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