Intentos de invasión a legaciones de EEUU en Irak y Pakistán, nueve muertos en Karachi

Por lo menos nueve personas murieron este domingo en una protesta frente al consulado de Estados Unidos en la ciudad pakistanesa de Karachi, donde jóvenes pretendían ingresar por la fuerza, según un balance hospitalario visto por la AFP.

En la misma jornada, cientos de manifestantes proiraníes trataron también de asaltar la embajada estadounidense en Bagdad después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, constataron periodistas de AFP.

En Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, nueve personas murieron por impactos de bala, según el documento hospitalario. Una treintena resultaron heridas. En la noche del domingo no estaba claro quiénes eran los autores de los disparos.

Videos en redes sociales mostraban a jóvenes rompiendo las ventanas del edificio principal del consulado mientras se veía la bandera estadounidense ondear sobre el complejo, cuyo perímetro está coronado con alambre de púas.

«Estamos prendiendo fuego al consulado estadounidense en Karachi. Si Dios quiere, estamos vengando el asesinato de nuestro líder», dijo un manifestante mientras filmaba a otros que intentaban iniciar un incendio.

Miles de personas también se manifestaron en las calles de Lahore, la segunda ciudad del país.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo el domingo por la noche que el asesinato del líder iraní Alí Jamenei era una «violación del derecho internacional».

En Bagdad, un joven vestido de negro y con el rostro cubierto, que se presentó como Ali, dijo a AFP que la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque de Estados Unidos e Israel «nos ha herido».

«Estamos aquí porque queremos la retirada de las fuerzas estadounidenses de ocupación en Irak», dijo, en referencia a las tropas estacionadas en el norte del país.

Periodistas de la AFP cerca de la Zona Verde, de Bagdad, reportaron un fuerte despliegue de seguridad y del cierre de la entrada a la zona, pero los manifestantes siguieron intentando irrumpir.

Los manifestantes, que se habían reunido desde primera hora del domingo, lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gas lacrimógeno.

Irak, aliado clave de Irán, decretó el domingo tres días de luto por la muerte de Jamenei. El país acoge grupos proiraníes pero también tropas estadounidenses, que el domingo fueron blanco de misiles y drones.

Cuatro combatientes de organización proiraní murieron en el centro del país en un ataque imputado a Estados Unidos e Israel.

