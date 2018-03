Interés germano sobre técnicas contra el mal de las vacas locas

Este contenido fue publicado el 6 de marzo de 2001 18:19 06 de marzo de 2001 - 18:19

El ministro suizo de Economía, Pascal Couchepin, con la responsable alemana de la cartera de Agricultura, Renate Künast. (Keystone)

La ministra alemana de Agricultura, Renate Künast, se entrevistó este martes con el responsable helvético de la cartera de Economía, Pascal Couchepin, en el marco de una visita para conocer la estrategia local para el combate al mal de las vacas locas.

"Quiero aprender más acerca de sus operaciones y en torno a la manera en cómo participan las partes involucradas", declaró la funcionaria al término de su encuentro con el ministro suizo.



Recién designada al frente del Ministerio de Agricultura de su país, Künast destacó su interés en conocer la forma en que los diversos gobiernos han logrado coordinar los esfuerzos con las organizaciones agrícolas para luchar contra esa pandemia.



En respuesta a una crítica de Couchepin, la ministra aseguró que su país reconsidera un veto impuesto al ganado suizo.



El responsable suizo de Economía hizo hincapié en que no tiene sentido mantener un veto a las importaciones del ganado vivo de origen suizo, cuando la carne de este país puede ser libremente adquirida en Alemania.



Künast reconoció que Suiza inició la batalla contra el mal de las vacas locas mucho antes que Alemania por lo que ésta tiene mucho qué aprender de la Confederación.



En Alemania, los primeros casos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (ESB) conocida comúnmente como enfermedad de las vacas locas, se detectaron en noviembre pasado. Desde entonces se han registrado 44 casos.



En Suiza, la detección se hizo en 1990 y desde esa fecha se han contabilizado 360 incidencias.



La estrategia que ha adoptado Alemania para el combate de ese mal difiere de aquella instrumentada por Suiza, en donde no se procede de inmediato al sacrificio de todo el rebaño cuando se descubre un caso de ESB. Solamente los animales un año más viejos o un año más jóvenes que el infectado corren esa suerte.



Couchepin destacó que aún no hay una certeza total respecto a la enfermedad por lo que los países asumen diversas formas de combate.



swissinfo y agencias

Enlaces

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes