Inter de Milán cede a Valentín Carboni a Racing

Buenos Aires, 6 ene (EFE).- El Inter italiano ha cedido por una temporada a Racing Club al talentoso creativo de 20 años Valentín Carboni, anunció el presidente del club argentino Diego Milito.

El jugador dejó las filas del Genoa, donde jugaba en calidad de cedido, y se prepara para cumplir uno de sus sueños: jugar en el fútbol argentino.

Carbone jugó en las divisiones sub-15 y sub-17 de Italia antes de sumarse a la selección sub-20 Argentina, y participar en partidos de la selección absoluta de la Albiceleste hasta la conquista de la Copa América de 2024.

«Gracias Genoa por todo lo que me has dado en estos meses. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo después de una mala lesión. Gracias por darme confianza, amor y sonreír de nuevo. Llevaré en mi corazón el cariño de la gente, y con la mayor gratitud siempre seré uno de ustedes”, escribió Carboni en su cuenta de Instagram.

Además de la incorporación de Carboni, Racing anunció el fichaje de Matko Miljevic. EFE

