Inter FA y Firpo van por el liderato del Clausura salvadoreño en duelo de costarricenses

San Salvador, 30 ene (EFE).- El Inter FA y el Luis Ángel Firpo se disputarán el fin de semana el liderato del Torneo Clausura del fútbol de la Primera División de El Salvador, en un encuentro dirigido por los costarricenses Luis Marín y Marvin Solano, correspondiente a la cuarta jornada.

El Inter FA, actual líder con 9 puntos y orientados por el también exjugador Marín, ha sido la sorpresa del recién comenzado torneo, ya que acumulan 3 juegos ganados y no han tenido derrotas.

En esta jornada, se miden a los Toros del Firpo, actuales campeones nacionales y comandados por Solano, que se ubican en el segundo puesto con 7 unidades.

El Inter tiene la tarea de desarmar la sólida defensa de los Firpenses y vencer la buena estrategia de ataque de su rival, si quiere conseguir de visita tres puntos más y seguir en el primer lugar.

Entre tanto, el duelo más atractivo de la cuarta jornada lo disputarán el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Águila, en un partido encabezado por los técnicos mexicanos Adrián Sánchez -exjugador de Cruz Azul- y Juan Carlos Chávez.

Los Tigrillos del FAS, dirigidos por Sánchez y en la quinta posición con 5 puntos, juegan de visita el llamado clásico nacional. Los Emplumados del Águila son terceros con 6 unidades por encima de los Caleros del Isidro Metapán, en el cuarto lugar.

Metapán recibe al Zacatecoluca, que se ubica en el puesto 10 con 1 punto al igual que Alianza -sub campeón nacional- y Hércules, en el lugar 11 y 12, respectivamente.

El delantero salvadoreño Emerson Mauricio, del Inter FA, lidera la tabla de goleadores, con 4 tantos, le sigue el brasileño Alesson Henrique Ferreira (Cacahuatique) y el colombiano -nacionalizado salvadoreño- Cristian Gil (Firpo), con 3 goles cada uno.

– Programación de la cuarta jornada:

. Sábado 31: Firpo-Inter FA, FAS-Águila y Metapán-Zacatecoluca.

. Domingo 1: Hércules-Municipal Limeño, Cacahuatique-Fuerte San Francisco y Platense-Alianza. EFE

