Si el señor González gana 50 000 francos netos al año, debe sumar el alquiler imputado (15 000 francos), por lo que tributará por unos ingresos de 65 000 francos. Con una tasa impositiva del 10% pagará cerca de 13 000 francos al año. Pero también tiene que agregar el valor de la vivienda en España para determinar la tasa impositiva que se aplicará a los 65 000 francos . La tasa impositiva no será del 10%, sino de medio punto porcentual más. Es decir, el señor González tendrá que pagar alrededor de 500 francos más al año de impuestos sobre la renta.

En Suiza, los contribuyentes que son propietarios de un bien inmueble tienen que agregar a su renta gravable el denominado alquiler imputable , es decir, el precio que pagaría por la vivienda si fuera inquilino y no propietario. El porcentaje del valor catastral de la vivienda varía de un cantón a otro, pero suele rondar el 5%.

No obstante, si el contribuyente realiza una autodenuncia, “se renunciará a la persecución penal si la evasión no es conocida por ninguna autoridad fiscal, si asiste incondicionalmente a la administración en la determinación del impuesto evadido y si hace un esfuerzo serio por pagar el impuesto evadido adeudado”, agrega.

Esta llamada autodenuncia impune "parece ganar en importancia con la introducción del intercambio automático de información, ya que muchos activos todavía no han sido gravados en muchos casos por desconocimiento del derecho", sostiene Beatriz García.

La autodenuncia es una “pequeña amnistía fiscal que solamente puede realizarse una única vez en la vida y siempre que la autoridad competente [fiscal] no tenga conocimiento previo de la infracción”, señala Beatriz García.

No exactamente. “Tanto los bienes inmuebles como sus rendimientos no tributan de forma directa en Suiza, pero son tenidos en cuenta a la hora de determinar el tipo impositivo a aplicar en la declaración de la renta (también a efectos de deuda e intereses de deuda)”, explica la abogada.

Un ejemplo: Un ciudadano español residente en Suiza es titular de una cuenta bancaria en España. El banco transmite a las autoridades españolas todos los datos relevantes. Las autoridades fiscales de España y Suiza intercambian automáticamente toda la información recopilada de esa persona. Así, el fisco helvético tendrá conocimiento de que el ciudadano español tiene una cuenta en el extranjero que tal vez no ha declarado en Suiza.

Muchos de los españoles que emigraron a Suiza soñaban con adquirir o construir una vivienda en su tierra natal y algunos lo han conseguido. Pero ese sueño puede convertirse en una pesadilla si, por la razón que sea, no han declarado esa propiedad al fisco suizo. Aún están a tiempo de regularizar su situación. El plazo expira el 30 de septiembre.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Tiene bienes que no ha declarado en Suiza? Belén Couceiro 06 de septiembre de 2018 - 11:00 Muchos de los españoles que emigraron a Suiza soñaban con adquirir o construir una vivienda en su tierra natal y algunos lo han conseguido. Pero ese sueño puede convertirse en una pesadilla si, por la razón que sea, no han declarado esa propiedad al fisco suizo. Aún están a tiempo de regularizar su situación. El plazo expira el 30 de septiembre. La ley suiza obliga a todos los contribuyentes residentes en el país –tengan nacionalidad suiza o no– a declarar todos sus bienes e ingresos, independientemente de que se encuentren en Suiza o en el extranjero. Si usted está en una situación irregular puede realizar una autodenuncia hasta el 30 de septiembre de 2018. Casi todos los cantones de Suiza han extendido el plazo hasta esa fecha. En 2008, en plena crisis financiera mundial, se multiplican las presiones sobre Suiza y su plaza financiera, que es uno de los pilares de la economía del país. Suiza se ve entre la espada y la pared. Y para salir de la denominada ‘lista gris’ de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ve obligada a adecuar sus normativas a los estándares internacionales de la OCDE, que contemplan las mismas reglas para todos.​​​​​​​ Con ese fin, Suiza firma acuerdos para el intercambio automático de información (IAI) fiscal con varios países, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). El objetivo del IAI es mejorar la transparencia fiscal y luchar contra la evasión de impuestos transfronteriza. En la práctica esto significa el fin del secreto bancario. ¿Cómo funciona el IAI? Los países que han firmado este acuerdo se han comprometido a compartir información financiera. Un ejemplo: Un ciudadano español residente en Suiza es titular de una cuenta bancaria en España. El banco transmite a las autoridades españolas todos los datos relevantes. Las autoridades fiscales de España y Suiza intercambian automáticamente toda la información recopilada de esa persona. Así, el fisco helvético tendrá conocimiento de que el ciudadano español tiene una cuenta en el extranjero que tal vez no ha declarado en Suiza. ¿A partir de cuándo? El acuerdo bilateral que firmaron Suiza y la Unión Europea (UE) prevé la recogida de datos a partir del 1 de enero de 2017. El intercambio de datos, sin embargo, ha sido pospuesto hasta el 30 de septiembre de 2018, explica Beatriz García, abogada del bufete Advokatur-Trias en Basilea. “El primer intercambio automático transfronterizo de información tendrá lugar en Suiza en 2018 con todos los Estados miembros de la UE, así como con Australia, Jersey, Guernsey, la Isla de Man, Islandia, Noruega, Japón, Canadá y Corea del Sur. El intercambio automático de información con otros países tendrá lugar en 2019”, precisa la abogada. ¿Se intercambian datos sobre bienes inmuebles? Aunque los datos sobre bienes inmuebles en el extranjero “no se intercambian directamente, sí que pueden salir a la luz a raíz del intercambio de los datos financieros y las averiguaciones que se puedan realizar en consecuencia”, puntualiza Beatriz García. Y es que a partir de una cuenta bancaria es fácil detectar, por ejemplo, que el titular paga el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), con lo cual es propietario de un bien inmueble. El propietario ya ha tributado por ese bien en España. ¿Tendrá que pagar impuestos también en Suiza? No exactamente. “Tanto los bienes inmuebles como sus rendimientos no tributan de forma directa en Suiza, pero son tenidos en cuenta a la hora de determinar el tipo impositivo a aplicar en la declaración de la renta (también a efectos de deuda e intereses de deuda)”, explica la abogada. ¿Qué es una autodenuncia? La autodenuncia es una “pequeña amnistía fiscal que solamente puede realizarse una única vez en la vida y siempre que la autoridad competente [fiscal] no tenga conocimiento previo de la infracción”, señala Beatriz García. Impuestos en Suiza El sistema fiscal suizo refleja la estructura federal del país. Cada cantón tiene su propia legislación fiscal. Los impuestos sobre la renta, el patrimonio, la sucesión y las ganancias patrimoniales varían de uno a otro. Además, los municipios pueden establecer impuestos municipales o decidir suplementos en el ámbito de la tarifa cantonal de base. Las personas físicas también tributan por la renta a escala estatal. Se trata de los denominados impuestos federales directos, que son inferiores a los cantonales y municipales. “La cuestión determinante en el caso que nos ocupa es a partir de qué fecha la administración tributaria considera que tiene conocimiento de las cuentas financieras. La administración tributaria estatal [Confederación] ha interpretado que a más tardar a partir del 30 de septiembre de 2018 –momento en el que comenzará el intercambio efectivo de información– existe una presunción del conocimiento de los datos. Sin embargo, estamos ante una competencia cantonal, por lo que habrá de estarse a lo que disponga cada cantón al respecto”, puntualiza la abogada. Esta llamada autodenuncia impune "parece ganar en importancia con la introducción del intercambio automático de información, ya que muchos activos todavía no han sido gravados en muchos casos por desconocimiento del derecho", sostiene Beatriz García. ¿A cuánto ascienden las sanciones? La multa por evasión fiscal que prevé la Ley de Impuestos Federales Directos (LIFD) “parte de la imposición de una sanción regular del 100% del impuesto evadido. Puede reducirse a un tercio en caso de culpa leve y aumentarse hasta tres veces en caso de culpa grave”, explica Beatriz García. No obstante, si el contribuyente realiza una autodenuncia, “se renunciará a la persecución penal si la evasión no es conocida por ninguna autoridad fiscal, si asiste incondicionalmente a la administración en la determinación del impuesto evadido y si hace un esfuerzo serio por pagar el impuesto evadido adeudado”, agrega. En caso de que se den todos los requisitos para la presentación de una autodenuncia, podrá evitarse la sanción, pero habrá de afrontarse el pago de la diferencia de lo que se tendría que haber declarado –diez años, o tres años en caso de fallecimiento–, más los intereses de demora. Un caso hipotético El señor González es propietario de una vivienda en Suiza con un valor catastral de 300 000 francos y libre de hipoteca. En el cantón de Neuchâtel, a este bien se aplicará una tasa impositiva del 5,6 por mil y pagará cerca de 1 600 francos de impuestos al año. Además, el señor González es propietario de una casa en España valorada en 200 000 francos. Al declarar este bien en Suiza, seguirá tributando solo por las propiedades que tiene en este país, o sea 300 000 francos, pero la tasa impositiva para el cálculo será por un patrimonio de 500 000 francos. La tasa impositiva pasará del 5,6 al 7,5 por mil. El impuesto sobre el patrimonio oscilará pues entre 1 600 y 2 200 francos al año. En Suiza, los contribuyentes que son propietarios de un bien inmueble tienen que agregar a su renta gravable el denominado alquiler imputable, es decir, el precio que pagaría por la vivienda si fuera inquilino y no propietario. El porcentaje del valor catastral de la vivienda varía de un cantón a otro, pero suele rondar el 5%. Si el señor González gana 50 000 francos netos al año, debe sumar el alquiler imputado (15 000 francos), por lo que tributará por unos ingresos de 65 000 francos. Con una tasa impositiva del 10% pagará cerca de 13 000 francos al año. Pero también tiene que agregar el valor de la vivienda en España para determinar la tasa impositiva que se aplicará a los 65 000 francos. La tasa impositiva no será del 10%, sino de medio punto porcentual más. Es decir, el señor González tendrá que pagar alrededor de 500 francos más al año de impuestos sobre la renta.