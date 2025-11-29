Internacional despide al técnico argentino Ramón Díaz y anuncia regreso de Abel Braga

1 minuto

Río de Janeiro, 29 nov (EFE).- El Internacional brasileño despidió este sábado al técnico argentino Ramón Díaz y anunció el regreso de Abel Braga tras la goleada por 5-1 que le propinó Vasco da Gama la víspera en la trigésima sexta jornada del Campeonato Brasileño.

En un comunicado, el conjunto de Porto Alegre señaló que Braga, un viejo conocido del Colorado, comandará a Internacional en las dos últimas jornadas de la Liga.

Esta será la octava etapa del entrenador al frente del equipo, al que ya dirigió en 340 partidos oficiales y con el que conquistó títulos como el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores en 2006, además de los campeonatos regionales de Río Grande do Sul en 2008 y 2014.

En su último paso por el Internacional, en 2020, llevó al equipo al subcampeonato brasileño.

Braga iniciará los entrenamientos este domingo para intentar sacar de la zona de descenso al Colorado, amenazado de caer a la segunda división del fútbol brasileño.

Ramón Díaz, de 66 años, había llegado al Internacional el pasado 25 de septiembre en sustitución de Roger Machado y tenía contrato con el club hasta diciembre de 2026. EFE

mat/laa