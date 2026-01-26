Interpol: 3.744 detenidos en una operación contra inmigración ilegal y trata de seres

4 minutos

París, 26 ene (EFE).- Un total de 3.744 sospechosos fueron detenidos en una vasta operación global coordinada por Interpol contra redes de inmigración ilegal y trata de seres humanos, con resultados destacados en España, Costa Rica, Perú y Brasil.

La operación ‘Liberterra III’ se llevó a cabo entre el 10 y el 25 de noviembre de 2025 e implicó a las autoridades de 119 países y territorios.

En un comunicado, Interpol aseguró que ‘Liberterra III’ ha servido para evitar que 4.414 personas cayesen en redes de trata de seres humanos y detectó a 12.992 «inmigrantes en situación irregular».

En declaraciones a la prensa, David Caunter, responsable de la lucha contra el crimen emergente y organizado en la organización, destacó la cooperación exitosa de ciertos países, como España y Colombia.

Las autoridades españolas desmantelaron una red criminal que traficaba con mujeres para su explotación sexual a través de salones de belleza y salas de masaje en Barcelona y Marbella. En esta red, se identificaron a 21 mujeres, en su mayoría de origen colombiano.

Habían sido sometidas a vigilancia constante, abusos y obligadas a pagar deudas de 6.000 euros (unos 7.000 dólares) mediante la prostitución. Los mismos locales también eran utilizados para la venta de drogas.

«En España hemos identificado una relación entre la trata de seres y humanos y el tráfico de drogas», prosiguió Caunter.

En Latinoamérica, Interpol destacó el arresto en Costa Rica de un hombre, conocido como ‘El Gordo’, acusado de presionar a menores de edad de un instituto técnico para grabar vídeos explícitos de contenido sexual.

«La pareja del sospechoso, una profesora de la misma institución, también fue detenida, ya que las autoridades creen que ella facilitó su acceso para reclutar a víctimas adicionales», indicó el organismo.

En Brasil, fue desmantelada una red transnacional de tráfico de migrantes vinculada con Pakistán, Afganistán, México y Estados Unidos.

«Arrestaron al principal sospechoso, impusieron restricciones de viaje y congelaron activos por valor de 5,94 millones de reales (1,1 millones de dólares), incluyendo bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones, aeronaves y criptomonedas», expuso la agencia policial internacional.

Otra de las rutas transnacionales destacadas pasaba por Perú, donde sus autoridades desmantelaron a ‘Los Zorritos del Norte’, «un grupo criminal sospechoso de traficar con 30 migrantes venezolanos, entre ellos seis menores de edad, hacia Chile».

«Las detenciones fueron el resultado de la cooperación con una empresa de autobuses, lo que subraya la importancia de concienciar al sector privado», agregó Interpol.

Entre los casos de trata de seres humanos más sórdidos descubiertos, estuvo el de una joven que había sido vendida a un hombre de 73 años en El Salvador y el de un niño de 8 años secuestrado para el tráfico de órganos en Mozambique.

Asimismo, David Caunter explicó que las autoridades han constatado «un cambio en los patrones migratorios: los flujos se han invertido en gran medida y hay más ciudadanos sudamericanos desplazándose hacia el sur a través de Centroamérica».

Interpol estimó que «las políticas migratorias regionales parecen estar influyendo en estos movimientos», sin concretar qué países las ponen en práctica, aunque puede entenderse que se refiere en particular a la inflexión en Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

«Los viajes hacia el norte continúan, pero se realizan cada vez más por mar y aire, rutas que son más costosas y conllevan mayores riesgos debido al aumento de la detección y a problemas de seguridad».

Según la organización policial, el fraude de documentos sigue estando muy extendido, e implica tanto documentos falsificados como el uso de otros auténticos obtenidos de manera fraudulenta. EFE

